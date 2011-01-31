-TRABZONSPOR, "AĞIR YARALI" TRABZON (A.A) - 31.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 42 puan ile lider kapatan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Trabzonspor, İstanbul'da Beşiktaş ile kupada, Fenerbahçe ile ligde yaptığı maçları kaybederek kente ağır yaralı döndü. İlk olarak Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 yenilerek kupaya veda eden bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye de 2-0 mağlup olarak zirve yarışındaki rakiplerle arasındaki puan avantajını kaybetti. Karadeniz ekibinin, ligin ilk yarısını 5 puan önünde bitirdiği Bursaspor ile puan farkı 2'ye, 9 puan önünde bitirdiği Fenerbahçe ile 4'e kadar düştü. En son ligin 14. haftasında Bursaspor ile arasındaki puan farkı 2 olan Karadeniz ekibi, 15. haftada elde ettiği 5 puanlık farkı, ancak 3 hafta koruyabildi. Fenerbahçe ile de 7. haftanın ardından ilk kez puan farkı en aza düştü. -OLUMSUZ İLKLER- Trabzonspor, ikinci yarıda Ankaragücü, Beşiktaş (kupa) ve Fenerbahçe maçında aldığı sonuçlarla birçok olumsuzluklar ve kötü ilkler yaşadı. 130 gün sonra yenildi: Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi lig ve kupada yaptığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili takım, bu unvanını Beşiktaş maçında sürdüremedi. Söz konusu maç öncesi lig ve kupada 12 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Karadeniz ekibi, 130 gün sonra bir resmi maçta mağlubiyet aldı. İlk kez 3 maçta galip gelemedi: Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan, Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye de yenilerek, bu sezon ilk kez art arda oynadığı 3 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi. Deplasmandaki ilk yenilgi: Trabzonspor, Fenerbahçe'ye kaybederek, bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşma öncesi bu sezon deplasmanda 8 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, ligde ilk kez bir deplasmandan puansız dönerek, bu unvanını kaybetti. Deplasmandaki en fazla golü yedi: Fenerbahçe maçına kadar deplasmanda bir maçta kalesinde en fazla 1 gol gören bordo-mavililer, bu sezon ilk kez bir deplasman maçında 2 gol yedi. Karadeniz ekibi, iç sahada da en fazla golü yine 2 gol ile sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında görmüştü. Ligde 135 gün sonra yenilgi: Dünkü maç öncesi ligde yaptığı son 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye yenilerek, ligde 135 gün sonra kaybetti. En fazla kartı gördü: Trabzonspor, Fenerbahçe maçında 2 kırmızı, 4 sarı kart görerek, bu sezon bir maçta en fazla kartı gördü. Bordo-mavili takımda Glowacki ve Tayfun kırmızı kart, Colman, Burak, Jaja ve Cale de sarı kart gördü. Bu maça kadar toplamda 2 kırmızı kart yiyen bordo-mavililer, bu sezon bir maçta en fazla kırmızı kartı gördü. Bu sezon ilk büyük yenilgisini aldı: Ligin ilk yarısında sahasında Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, söz konusu rakipler içerisinde bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Yeni yılda galibiyet yok: Trabzonspor, 2011 yılında ligde galibiyetle tanışamadı. Ankaragücü ile berabere kalan, Fenerbahçe'ye mağlup olan Karadeniz ekibi 5 puan kaybederken, yeni yılda ligde galibiyet göremedi. 5 hafta sonra golsüz kapadı: Trabzonspor, ligde 5 maç sonra bir maçta gol kaydedemedi. En son ligin 13. haftasında sahasında Eskişehirspor ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, 5 maç sonra suskun kaldı. Yeni yönetimin galibiyeti yok: Trabzonspor'da göreve gelen yeni yönetim kurulu da ligde galibiyet göremedi. Bordo-mavili kulübün yeni yönetim kurulu 2 maçta 1 puan gördü. -SAKAT VE CEZALILAR ARTTI- Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören oyuncular Glowacki ve Tayfun ile sakatlanan Egemen ligde hafta sonunda Medical Park Antalyaspor maçında forma giyemeyecekler. Stoper mevkinde forma giyen bu oyuncuların olmayışı nedeniyle bu mevkide Giray ve genç oyuncu Mustafa Yumlu kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan ve sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Egemen'in 1.5 ay sahalardan uzak kalabileceği bildirildi. Sol ayağından sakatlığı nedeniyle ligin ikinci yarısında sakatlık sorunu yaşayan Egemen, bu kez diğer ayağından sakatlandı. -''AĞIR YARALI''- Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler de Fenerbahçe mağlubiyetini ağır bir yenilgi olarak değerlendirdiler. Karadeniz Gazetesi 'Ağır Yaralı', Karadeniz'den Günebakış Gazetesi 'Fırtına tepetaklak', Karadeniz'de İlkhaber Gazetesi 'Lider irtifa kaybediyor', Kuzey Ekspres Gazetesi 'Kupayı Feda Ettik', Taka Gazetesi '4 dakikalık panik', Türksesi Gazetesi ise 'Trabzon tepetaklak' başlığıyla maç haberlerine yer verdiler. -YATTARA'YA MİLLİ DAVET Trabzonspor'un Gineli oyuncusu İbrahima Yattara, ülkesinin milli takımına çağrıldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yattara'nın, 9 Şubat 2011 tarihinde Senegal'in başkenti Dakar'da Senegal ile Gine arasında oynanacak hazırlık maçı için milli takıma davet edildiği belirtildi. Karadeniz ekibinde geçen hafta da Polonyalı oyuncu Arkadaiusz Glowacki, milli takıma çağrılmıştı.