T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, Süper Lig’in 20’nci haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi, hem de 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor

04 Şubat 2018 14:20

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 20’nci haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi, hem de 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
Süper Lig’de 10 maçtır yenilmeyen ancak son 3 maçından da beraberlikle ayrılan bordo mavililer, 20’nci hafta mücadelesinde sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Trabzonspor bu maçı kazanarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek, hem de 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle son oynanan Fenerbahçe maçının 11’inden farklı olarak ilk 11’inde değişiklikler yapacak. Pereira’nın cezalı, Burak’ın da sakat olması nedeniyle iki önemli oyuncusundan faydalanamayacak olan deneyimli teknik adamın, sağ bekte Kamil Ahmet’e, forvet hattında ise Rodallega’ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayan sol bek Novak’ın da bu maçta forma giyebileceği öğrenildi.
GÖZTEPE İLE 20’NCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 20’nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 3 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.
TRABZONSPOR’UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Onazi- Abdülkadir, Sosa, Olcay- Rodallega
SAKAT: Burak, Castillo, Mustafa Akbaş
CEZALI: Pereira
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONSPOR Süper LiginGöztepeSüper LigdeGöztepeyiTrabzonsporSaatHüseyin GöçekKADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER BordoRızaFenerbahçePereiranınBurakınKamil AhmeteRodallegayaAyrıcaNovakın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24