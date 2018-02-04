Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



TRABZONSPOR, Süper Lig’in 20’nci haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi, hem de 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig’de 10 maçtır yenilmeyen ancak son 3 maçından da beraberlikle ayrılan bordo mavililer, 20’nci hafta mücadelesinde sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Trabzonspor bu maçı kazanarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek, hem de 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle son oynanan Fenerbahçe maçının 11’inden farklı olarak ilk 11’inde değişiklikler yapacak. Pereira’nın cezalı, Burak’ın da sakat olması nedeniyle iki önemli oyuncusundan faydalanamayacak olan deneyimli teknik adamın, sağ bekte Kamil Ahmet’e, forvet hattında ise Rodallega’ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayan sol bek Novak’ın da bu maçta forma giyebileceği öğrenildi.

GÖZTEPE İLE 20’NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 20’nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 3 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Onazi- Abdülkadir, Sosa, Olcay- Rodallega

SAKAT: Burak, Castillo, Mustafa Akbaş

CEZALI: Pereira

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

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