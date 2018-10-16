Trabzonspor, 26 maç sonra ilk peşinde

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig’de 26 haftadır üç maç üst üste kazanamayan Trabzonspor, ligin 9’uncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla bu kötü seriyi bozmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’de son iki haftada Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen ve bu sezonun ilk galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, 9’uncu hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla hem çıkışını sürdürmeyi hem de yeni bir seri yakalamayı hedefliyor.

26 HAFTADIR YAKALANAMAYAN SERİ

Ligde en son 2017-18 sezonunun 12, 13, 14, 15 ve 16’ncı haftasında oynadığı maçları kazanarak 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ardından ligde çıktığı 26 maçta en fazla iki maç üst üste kazanabilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanırsa bu kötü performansına da son vererek yeni bir galibiyet serisi yakalayacak.

SAVUNMADA GEÇEN YILDAN İYİ

Bu arada 2017-18 sezonunda kalesinde gördüğü 51 golle ligin en çok gol yiyen takımlarından olan, söz konusu sezonun ilk 8 haftalık bölümünde kalesinde 21 gol gören bordo-mavililer, bu yıl savunma hattında daha istikrarlı bir performans sergilese de yine lig ortalamasının üzerinde kaldı. 2018-19 sezonunun başında kadrosuna Hossesini ile Toure gibi savunma oyuncularını katan bordo-mavililer, ilk 8 haftalık dönemde kalesinde 11 gol görerek geçen sezondan daha iyi performans sergiledi ancak bu yıl da yediği gol bakımından ligde 10’uncu sırada yer aldı.

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