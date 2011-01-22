Trabzonspor: 1 - Ankaragücü:1

T24

İlk yarıdan pozisyonlar



20. dakikada Jaja'nın golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden Bordo-Mavililer, 61. dakikada eski oyuncusu Gabric'in golüyle topu ağlarında görerek şampiyonluk yolunda yara aldı.Hüseyin Avni AkerHalis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Şahan YılmazOnur, Serkan, Giray, Glowacki, Cale, Selçuk, Colman (Dk. 71 Sezer), Yattara (Dk. 69 Alanzinho), Burak (Dk. 85 Mehmet Çakır), Jaja, UmutŞenol GüneşBora, Uğur, Rajnoch, Zewlakow, Murat Duruer (Dk. 25 Mehmet Çoğum), Adem Koçak, Güven, Sapara (Dk. 63 Özgür), Serdar Özkan (Dk. 46 Sestak), Gabric, MetinÜmit ÖzatDk. 20 Jaja (Trabzonspor) Dk. 61 Gabric (Ankaragücü)Dk. 26 Giray, Dk. 83 Glowacki, Dk. 84 Umut (Trabzonspor), Dk. 40 Güven (Ankaragücü6. dakikada Serkan'ın sağdan ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Umut'un kafa vuruşunda, kaleci Bora sağ köşeye doğru gelen topu yatarak kornere çeldi.9. dakikada Sapara'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde kimsenin dokunamadığı top az farkla direğin yanından auta gitti.13. dakikada Burak'ın pasında, ceza alanı içindeki Umut'un sert şutunda top üsten auta çıktı.20. dakikada Yattara'nın sağdan yerden ortasında yakın mesafede Rajnoch ile Umut'un hamle yapıp dokunamadığı top, arkada boş durumdaki Jaja'nın önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-035. dakikada Jaja'nın ortasında, ceza alanı içindeki Umut'un kafa vuruşunda, kaleci Bora sol köşesine doğru gelen topu yatarak çelmeyi başardı. Savunma oyuncuları daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.36. dakikada Selçuk'un derinlemesine pasında ceza alanı çizgisi üzerinde topu kontrol eden Burak, kaleci Bora'yı geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Ancak savunmada Güven yatarak topa müdahale edip mutlak bir golü önledi.46. dakikada Yattara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Umut'un öne çıkan kaleci Bora ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.47. dakikada Burak'ın ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Bora güçlükle topu üsten kornere çelmeyi başardı.50. dakikada Jaja'nın pasında kaleci Bora'dan ceza alanı ön çizgisi üzerinde kurtulan Umut'un şutunda, top yan ağlarda kaldı.53. dakikada Gabriç'in pasında, ceza alanı içindeki Sestak'ın dönerek vuruşunda, kaleci Onur topun sahibi oldu.61. dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Bu dakikada ceza alanı içindeki Sapara'nın ortasında arka direkteki Gabric, topu kafayla filelere gönderdi: 1-174. dakikada Sezer'in sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Umut'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.78. dakikada Sezer'in sağdan ortasında, ceza alana içindeki Burak kötü bir kafa şutuyla topu auta gönderdi.79. dakikada Umut'un pasında ceza alanına doğru hareketlenen Jaja'nın yerden vuruşunda, top kaleci Bora'da kaldı.82. dakikada Metin'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Onur topun sahibi oldu.88. dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında topla birlikte ceza alanına giren Sestak'ın şutunda, savunmada son anda müdahale eden Cale topu kornere gönderdi.90 1. dakikada Selçuk'un ceza alanı dışından şutunda top kaleci Bora'da kaldı.90 3. dakikada Jaja'nın pasında ceza alanı içinde kaleci Bora ile karşı karşıya kalan Umut'un şutunda top Bora'dan döndü.