Trabzonspor: 0 - İBB:1

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TRABZONSPOR 0-1 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i yenerek, havaya giren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Galatasaray'ı yenerek sükse yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilmekten kurtulamadı.İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta, Trabzonspor ikinci yarıda büyük üstünlük kurdu. Tüm bunlara karşın ev sahibi ekibin baskısı sonuç vermedi.Konuk ekip ise ani ataklarla sonuca gitmeye çalışırken, hedefine 86. dakikada ulaştı. Galatasaray maçında oynadığı futbol ve attığı golle tüm dikkatleri üzerine çeken Webo, 86'da defansın ofsayt beklentisinden de yararlanarak kaleci Tolga'yı avladı ve takımına üç puanı getiren isim oldu.Sezonun ilk haftasında Manisaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligdeki ilk yenilgisini aldı ve galibiyete hasret kaldı.Ligin ilk haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken İstanbul Büyükşehir Belediyespor, lig tarihinde Trabzonspor karşısında ilk galibiyetini aldı.Lig tarihinde Bordo-Mavili ekip karşısında oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Belediyespor, sonunda şeytanın bacağını kırdı ve rakibi karşısında ilk üç puanını aldı.Hafta içinde UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen bordo-mavililer, ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk yarıda hücumda etkin bir oyun ortaya koyamayarak, istediği golü bulamadı.Konuk takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise dirençli bir savunma yaparken zaman zaman rakip kale önüne gitmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı.4. dakikada Doka'nın Trabzonspor yarı alanından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Tolga da kaldı.16. dakikada Colman'ın pasında topla buluşan Adrian'ın ceza yayı gerisinden şutunda, meşin yuvarlak direğin az farkla yanından auta gitti.18. dakikada Colman'ın pasında, ceza alanı içinde Volkan'ın şutunda, top üsten auta gitti.22. dakikada Zayatte'den sıyrılarak ceza alanına giren Henrique'nin yerden şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.27. dakikada Adrian'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde iyi yükselen Mustafa'nın kafa şutunda, top yandan auta gitti.44. dakikada Webo'nun yerden pasında, altı pas yakınında Visca'nın pasında topa, Doka dokunamayınca konuk ekip mutlak bir golden oldu.45. dakikada Trabzonspor'da sakatlanarak çıkan Vittek'in yerine Halil oyuna girdi.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.TRABZONSPOR - İSTANBUL BŞBSTAT: Avni AkerHAKEMLER: Halis Özkahya, Baki Tuncay Akkın, Selçuk KayaTRABZONSPOR: Tolga Zengin, Serkan Balcı, Giray, Mustafa Yumlu, Cech, Colman, Zokora, Volkan Şen, Adrian, Henrique, VittekTEKNİK DİREKTÖR: Şenol GüneşİSTANBUL BŞB: Hasagic, Cihan, Zayatte, Can, Ekrem, Efe, Holmen, Mahmut, Visca, Doka, WeboTEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı