Trabzonspor - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 96-79

TRABZON, (DHA)
SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder
TRABZONSPOR: Heslip 24, Vasiliauskas 23, Harris 7, Eldridge 16, Bora Hun Paçun 11, Obekpa 11, Alper Saruhan, Ozan Odabaşı 4, Burak Eşlik, Yusuf Seçen, Kaan Konak
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 18, Can Korkmaz 1, Harris 11, Boothe 8, Fall 8, Metecan Birsen 5, Lopez 20, Jankovic 2, Doğukan Şanlı 2, Ersin Dağlı 4, Mehmet Özdoğan
1\'İNCİ PERİYOT: 25-24
İLK YARI: 43-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 70-58
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17\'nci hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u 96-79 yendi.