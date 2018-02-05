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Spor

Trabzonspor - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 96-79

TRABZON, (DHA) SALON: Hayri Gür HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder TRABZONSPOR: Heslip 24, Vasiliauskas 23, Harris 7, Eldridge 16, Bora Hun Paçun 11, Obekpa 11, Alper Saruhan, Ozan Odabaşı 4, Burak Eşlik, Yusuf Seçen, Kaan Konak SAK

05 Şubat 2018 00:19

TRABZON, (DHA)

SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder
TRABZONSPOR: Heslip 24, Vasiliauskas 23, Harris 7, Eldridge 16, Bora Hun Paçun 11, Obekpa 11, Alper Saruhan, Ozan Odabaşı 4, Burak Eşlik, Yusuf Seçen, Kaan Konak
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 18, Can Korkmaz 1, Harris 11, Boothe 8, Fall 8, Metecan Birsen 5, Lopez 20, Jankovic 2, Doğukan Şanlı 2, Ersin Dağlı 4, Mehmet Özdoğan
1\'İNCİ PERİYOT: 25-24
İLK YARI: 43-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 70-58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17\'nci hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u 96-79 yendi.

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