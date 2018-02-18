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Spor

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) ÇALIMBAY’DAN 5 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir karşısında kadroda önemli değişiklikler yaptı

18 Şubat 2018 19:04

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

ÇALIMBAY’DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir karşısında kadroda önemli değişiklikler yaptı. Deneyimli teknik adam, ligin 21’inci haftasındaki Gençlerbirliği maçının 11’inden farklı olarak 5 değişikliğe giderken, savunmada Uğur’un yerine Durica’ya, Novak’ın yerine Pereira’ya, orta sahada Kucka’nın yerine Onazi’ye, hücum hattında ise Bero’nun yerine Yusuf’a, Rodallega’nın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Burak’a forma şansı verdi.
BURAK İKİ MAÇ SONRA
Trabzonspor’un ligde oynadığı Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuştu. Hollanda’da tedavisini tamamlayan ve 2 hafta sonra takıma geri dönen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de başladı.
AVCI’DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçının 11’inden farklı olarak Trabzonspor karşısında 3 değişikliğe gitti. Turuncu-lacivertlilerde İrfan Can’ın yerine sakatlığı geçen Mossoro, Chedjou’nun yerine hastalığı geçen Epureanu, Mahmut’un yerine ise kart cezası sona eren Emre Belözoğlu ilk 11\'de sahaya çıktı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Trabzonspor’da taraftarlar Medipol Başakşehir maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli kısmının boş olduğu görülürken, bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar ise maç öncesi futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdiler.

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