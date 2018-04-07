Trabzonspor - Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, iyi bir galibiyet aldıklarını ve ligi iyi bir yerde bitirmek için kalan 6 maçlarını da kazanmaları gerektiğini söyledi.

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bugünkü maç bizim için çok önemliydi, çünkü Kayserispor bize en yakın rakipti. Yenmemiz, mutlaka çok iyi bitirmemiz gerekiyordu. Bütün hafta boyunca çalıştığımız tek şey galibiyet üzerineydi. İlk yarı tempomuz iyi değildi. Top bizdeydi ama istediğimiz gibi değil, yavaş bir tempoydu. Gole bile yavaş gidiyorduk. İkinci yarı uyarı, taktik değişiklikleriyle ileri daha iyi gidecek şekilde oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel oyun, çok iyi goller, iyi bir galibiyet oldu. Kalan 6 maç var. Bunları iyi şekilde bitirmek istiyorsak hepsini kazanmak durumundayız. Bunun da farkındayız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız.”

SUMUDICA: \"BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEYİZ\"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise yaptığı açıklamada Türk futboluna saygı duyduğunu ve Türkiye\'yi çok sevdiğinden dolayı toplantıya çıktığını belirterek, “Benim değil futbolcularımın burada olması gerekiyordu. Bir hafta içinde 9 gol yemek gerçekten bizim için utanç kaynağı. Sadece buradan bir şey sormak istiyorum, ligin ilk devresinde 30 puan toplarken burada aynı hoca yok muydu, farklı biri miydi? Bu yüzden neler olduğunu anlayamıyorum. Bugünkü maçın ilk yarısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü yedikten sonra takım düşüşe geçti. Bu şekilde devam edemeyiz. 4-2-3-1 ile oynadık, ligin ilk yarısındaki oynadığımız sisteme döndük. 3 stoperle çıksaydım herkes beni eleştirecekti. 4’lü oynadık, Fenerbahçe maçı gibi neredeyse aynı maç oldu. 15 dakikada 3 gol yemek gerçekten bir takıma yakışmayan şeyler. Maçın ikinci yarısında bir hazırlık maçında gibi antrenmanda gibi hissetti oyuncularım, ben ne yapabilirim. Maçın ilk yarısını ben hazırladım da ikinci yarısını başka hoca mı hazırladı? İsim vermek istemiyorum. Hiçbir zaman futbolcuma kötü konuşmadım. Her zaman buraya çıkıp 30 puanı bu futbolcularla topladığımı söyledim. Hep futbolcularımın haklı olduğunu söyledim. İlk önce futbolcularımın kazandığını söyledim. Hep kendimi ikinci planda tuttum. Şimdi ise onların konuşma vakti. Bir teknik direktörden daha fazla konuşmaları gerekiyor” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rıza Çalımbay’ın açıklamaları

- Marius Sumudica’nın açıklamaları

HABER: Tolga SAĞLAM - KAMERA: Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)