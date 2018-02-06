Trabzonspor - Göztepe maçının ardından

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)

Süper Lig\'in 20’nci haftasında sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor\'da teknik direktör Rıza Çalımbay, oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını belirterek, “Çok iyi oynadık. Bu oyunun karşılığı bu olmamalıydı” dedi.

RIZA ÇALIMBAY: “BU OYUNUN KARŞILIĞI BU OLMAMALIYDI”

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Maçın başından sonuna kadar mükemmel oyun oynadık. Bir sürü pozisyon yakaladık, sahanın her yerinde biz vardık. Pozisyonların hepsinde organize geldik. Ölü topları mükemmel kullandık ama maalesef gol bulamadık. Futbolcularımın mücadelesinden memnunum. Önümüzde bir sürü maç var. Önemli olan ligde diğer maçlarda da bu oyunu yansıtmamız. Bugünkü oyunun karşılığının bu olmaması gerekiyordu. Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu. Arkadaşların isteyerek yaptığı şey değil tabii ki ama kale önünden bir türlü golü atamadık. Kalecileri çok iyi performans gösterdi. Her zaman olmaz bazen kalecilerin şansı iyi gider, şanslı gün yaşar. Rodallega\'ya yapılan yüzde yüz penaltıydı. Herhalde hocanın dalgınlığına geldi. Oyundan memnun, skordan memnun değilim. Rahat galibiyet almamız gereken maçtı. Oyuncuları tebrik ediyorum.”

\"TRANSFERDE GOLCÜ BİR KANAT ALABİLSEYDİK İŞİMİZİ ÇÖZECEKTİ\"

Gol sıkıntılarının olduğunu da ifade eden Çalımbay, “Burak\'ın dışında baktığınız zaman ya Rodallega, ya N\'Doye, ya da Yusuf Yazıcı gol atacak. Onun dışında gol atma sıkıntımız var. Devre arası yönetimle konuştum, kanat oynayan gol atan oyuncu istedim. Bütün uğraşlara rağmen onu alamadık, devre arası transfer yapmak zor. Alsak böyle maçlarda oynatabilir, sorunu çözebilirdik. Rodallega\'ya kızamıyorum, bir şey demiyorum uzun süredir oynamıyor. Belli şeyleri oynamaya oynamaya kaybetmiş olabilir. Onu kazanacağımıza inanıyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı.

TAMER TUNA: “ALDIĞIMIZ 1 PUAN DEĞERLİ”

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise yaptığı açıklamada, Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldıkları bir puanın çok değerli olduğunu belirterek, “Trabzonspor’a bugün verdiğimiz pozisyonlar, şut şansları, savunma organizasyonumuzdaki sorunlar ve maçın sonucunda alınan bir puan var. Beto’nun performansı önemliydi. Kendi oyun felsefemizde olmayan bir oyun oynadık. Orta sahada paylaşımlarda hatalar yaptık. Abdülkadir ve Sosa’nın hareketliliğine cevap veremedik. Bu zor deplasmandan bir puanla dönüyor olmak, 10 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor\'a mağlup olmamak bizim için değerli. İki takımı da tebrik etmek gerek. Trabzonspor’un şanssızlığı bugün golle buluşmaması” dedi.

\"JAHOVIC’İ TELEFONLA ARARIZ\"

Tuna, bir gazetecinin ‘Takımdan ayrılan Jahovic’i arar mısınız’ şeklindeki sorusuna esprili bir cevap vererek, “Telefonla ararız belki. Transfer anlamında da Göztepe bazı kararlar aldı. Jahovic’in gitmesi de radikal bir karardır. Göztepe’nin bugün aldığı bu kararlar, ileride Göztepe’yi çok olumlu etkileyecek. Demba Ba kararı da bizim için öyleydi. İleride faydasını göreceksiniz. Jahovic’in eksikliğini hissetmeyeceğimizi biliyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rıza Çalımbay\'ın açıklamaları

- Tamer Tuna’nın açıklamaları