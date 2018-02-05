T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor - Göztepe maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) ÇALIMBAY’DAN 4 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe karşısında ligin 19’uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11’inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti

05 Şubat 2018 23:16

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

ÇALIMBAY’DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe karşısında ligin 19’uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11’inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Kadroda önemli değişimler yapan deneyimli teknik adam, cezalı olan Pereira’nın yerine Novak’a, sakat olan Burak’ın yerine Rodallega’ya, Durica’nın yerine kart cezasını tamamlayan Hubocan’a ve Yusuf’un yerine Sosa’ya ilk 11’de görev verdi.
SOSA 10 MAÇ SONRA İLK 11’DE
Trabzonspor’da Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ligde 10 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de forma şansı verdiği deneyimli oyuncuyu Göztepe karşısında 11’de sahaya sürdü.
RODALLEGA GÖZTEPE MAÇIYLA GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor’un Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise ligde yine Göztepe maçıyla ilk 11’de forma şansı buldu. Bu sezon sadece ligin 3’üncü haftasında Burak Yılmaz\'ın sakatlığı nedeniyle deplasmanda oynanan Göztepe karşılaşmasında ilk 11\'de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra yine Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı haftada Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.
YUSUF YAZICI 12 MAÇ SONRA KULÜBEDE
Trabzonspor’da ligde son haftalarda ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının odak noktasında bulunan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, Göztepe karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu maçta yedek kulübesinde oturttuğu Yusuf Yazıcı, en son ligin 7’nci haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasına kulübede başlamıştı.
FUTBOLCULARDAN ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK
Bu arada Trabzonspor ve Göztepeli futbolcular, maç öncesi seremoniye ‘Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız’ yazılı pankartla çıktılar.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Süper Lig’de üst sıralarda yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada zirve yarışına ortak olmak için Göztepe maçına büyük önem veren Trabzonspor’da taraftarlar da bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Pazartesi günü geç saatte olmasına rağmen bordo-mavili taraftarlar tribünlerin önemli kısmını doldurdu. Az sayıda Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdiler.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA ÇALIMBAYDANDEĞİŞİKLİK Trabzonspor Teknik Direktörü RızaGöztepeFenerbahçeKadrodaPereiranınNovakaBurakınRodallegaya DuricanınHubocanaYusufunSosayaSOSAMAÇ SONRAArjantinliJose Sosa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24