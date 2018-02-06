Trabzonspor - Göztepe: 0-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Ali Saygın Ögel (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx)- Kamil Ahmet (xxx), Uğur (xx), Hubocan (xx), Novak (xx)- Okay (xx)- Kucka (xxx)(Dk. 78 N’Doye x)- Abdülkadir (xxx), Sosa (xxxx), Olcay (x)(Dk. 61 Yusuf Yazıcı x)-Rodallega (x)

GÖZTEPE: Beto (xxxx)- Tanju (xx), Kadu (xxx), Kosanovic (xxx), Traore (xx)- Poko (x)(Dk. 64 Ngando x), Selçuk (xx)- Sabri (x)(Dk. 46 Demba Ba xx), Castro (xx), Halil (xx)(Dk. 77 Ghilas x)- Gouffran (xx)

SARI KARTLAR: Kucka, Rodallega, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) - Poko, Tanju, Ghilas, Gouffran, Ngando (Göztepe)

Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Zirve yarışında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Trabzonspor, ayrıca üst üste 4’üncü maçını da beraberlikle tamamlamış oldu.

5’inci dakikada Olcay’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği yerden ortayı savunma ıskaladı, arka direkte Rodallega’nın dokunamadığı top direğe çarpıp kaleci Beto’un önünde kaldı.

13’üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında çizginin gerisinden kazanılan serbest vuruşta Sosa’nın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Beto yumruklayarak taca gönderdi.

17’nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Kosanovic’in ceza sahasına gönderdiği ortaya Kadu penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu, kaleci Onur’dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

24’üncü dakikada sol kanattan taç çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Sosa’nın ceza sahasına etkili ortasına savunmanın arasından Okay iyi yükseldi, sektirerek kafayla vuruşunu kaleci Beto son anda kornere çeldi.

27’nci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kosanovic’in doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

30’uncu dakikada sol taraftan Sosa’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Okay’ın kafayla kaleye gönderdiği topu Beto direk dibinden son anda uzanarak çıkarttı.

38’inci dakikada Abdülkadir’in ceza sahası yayı gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Beto son anda uzanarak kornere çeldi.

57’nci dakikada Demba Ba’nın orta sahaya yakın noktadan kaleye gönderdiği topu Onur son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

60’ncı dakikada Kucka orta sahadan kaptığı topla ceza sahası yayının üzerine kadar ilerledi, buradan kaleye gönderdiği şutu Beto kontrol etti.

73’üncü dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Sosa topu doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

77’nci dakikada sol çaprazdan ceza alanı içine giren Yusuf Yazıcı’nın sol ayağıyla yerden sert şutunu Beto direk dibinde kontrol etmeyi başardı.

90+1’inci dakikada Yusuf Yazıcı\'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu\'nun kafa vuruşunda, kaleci Beto topu çıkardı.

90+2’nci dakikada Yusuf Yazıcı\'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte N\'Doye\'un kafa şutunda kaleci Beto yine topu çıkarmayı başardı.

Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

TARAFTAR MAÇ SONRASI YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Bu arada maçın bitiş düdüğünün ardından Trabzonsporlu taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Bordo-mavili taraftarlar tribünlerde ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaptı.

GÖZTEPELİ FUTBOLCULAR TARAFTARLARA GİTTİ

Trabzonspor deplasmanından bir puan çıkaran Göztepe’de futbolcular maç sonunda kendi taraftarının bulunduğu bölüme giderek taraftarlarla birlikte alkış tuttu. Taraftarlar da özellikle karşılaşmada dikkat çeken performans sergileyen kaleci Beto’yu alkışlayarak lehine tezahüratlarda bulundu.

YUSUF YAZICI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor’da 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Yusuf Yazıcı, Göztepe karşılaşmasının 88’inci dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Yusuf gelecek hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

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