Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

ÇALIMBAY’DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray karşısında ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Savunmada cezalı olan Mas’ın yokluğunda Durica’ya forma veren deneyimli teknik adam, sakat olan Burak’ın yerine ise Rodallega’nın da cezalı olması nedeniyle forvetteki tek alternatif Dame N’Doye’u görevlendirdi. Çalımbay, son 6 lig maçına ilk 11’de başlayan Sosa’yı yedek kulübesinde oturturken, bu oyuncunun yerine ilk 11’de Bero’ya şans tanıdı.

N’DOYE İLK KEZ 11’DE

Trabzonspor’da Galatasaray maçına ilk 11’de başlayan Dame N’Doye, bu sezon ilk kez ilk 11’de forma şansı buldu. Ligin ilk 9 haftalık bölümünde oyuna sonradan dahil olan N’Doye, 3 maçta 178 dakika süre almıştı.

TUDOR’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, Trabzonspor karşılaşmasında ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’inden farklı olarak 2 değişiklik yaptı. Tudor, kart cezalısı Belhanda’nın yerine ilk 11’de Selçuk’a, Serdar Aziz’in yerine ise Linnes’e görev verdi.

SELÇUK 101 GÜN SONRA

Galatasaray\'da kart cezalısı Belhanda\'nın yokluğunda forma şansı bulan Selçuk İnan, 101 gün sonra ilk 11\'de görev yaptı. En son bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2’nci ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds ile oynanan maçta 11\'de görev yapan Selçuk, 101 günlük ilk 11 özlemine Trabzonspor karşılaşmasıyla son verdi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi de Trabzonsporlu futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurdu.

TRİBÜNLERDE 29 EKİM COŞKUSU

Bu arada Trabzonspor yönetim kurulu, Galatasaray maçı öncesi tribünlere gelen tüm taraftarlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı dağıttı. Bordo-mavili taraftarların yanı sıra Galatasaray taraftarları da kendilerine verilen bayraklarla Cumhuriyet bayramını kutladı. Ayrıca karşılaşma öncesi taraftarlar hep birlikte statta çalan 10’uncu yıl marşına eşlik etti.

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