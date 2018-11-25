Trabzonspor - Fenerbahçe U21 maçında kavga çıktı

TRABZON (DHA) - Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan U21 maçının son anlarında gerginlik yaşandı.

Kadir Özcan Tesisleri\'nde bugün saat 13.00\'te oynanan karşılaşmanın 52\'nci dakikasında Trabzonspor penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Kerem Baykuş\'un topu auta göndermesinin ardından Fenerbahçe\'nin kalecisi Abdullah Yiğiter, kale arkasında bulunan Trabzonsporlu taraftarlara dönerek sevinç gösterisinde bulundu. Bunun üzerine taraftarların yoğun tepkisi oyuna yansıdı ve maç bir süre durakladı.

MAÇIN SON ANLARINDA ORTAM İYİCE GERİLDİ

Daha sonra devam eden karşılaşmanın 90+3\'üncü dakikasında Trabzonspor\'un kazandığı köşe vuruşu sonrası Fenerbahçeli kaleci Abdullah Yiğiter, bordo-mavili takımın futbolcusu Behlül Aydın\'ın elindeki topa hamle yaparak oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketlerde bulundu.Yaşanan gerginlikten sonra oyuncular birbirlerine fiziki saldırıda bulunurken, bir süre devam eden olaylar teknik heyetin de araya girmesiyle yatıştırıldı.

Karşılaşmanın hakemi Cem Alpay yaşanan olayların ardından Trabzonspor\'dan Koray Kılınç, Behlül Aydın, Ali Osman Karnapoğlu ve Fenerbahçe\'den kaleci Abdullah Yiğiter ile Abdullah Yerli\'ye kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma 0-0\'lık eşitlikle tamamlandı.