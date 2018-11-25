Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu\'nda saat 19.00\'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler\'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Karşılaşmanın ilk 11\'leri şu şekilde:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwankaeme, Rodallega

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani