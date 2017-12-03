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Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş maçında olay

Bordo-mavili taraftarların parkeye girmeye çalıştığı maça ara verildi Salon boşaltıldıktan sonra mücadeleye devam edilecek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9

03 Aralık 2017 19:23

Bordo-mavili taraftarların parkeye girmeye çalıştığı maça ara verildi

Salon boşaltıldıktan sonra mücadeleye devam edilecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş mücadelesine olaylar nedeniyle ara verildi.
Hayri Gür Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın 2. periyodunun bitimine 4.25 saniye kala oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik tribünlere de yansırken, Bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçeli basketbolculara tepki gösterdi. Parkeye girmeye çalışan taraftarları güvenlik güçleri engellerken, hakem salonun boşaltılmasını anons etti.
Bu karara tepki gösteren taraftarlar, soyunma odasına giden Fenerbahçe Doğuşlu sporculara çıkış tünelinde sert tepki gösterdi.
Mücadele taraftarların salonun dışarı çıkarılmasının ardından kaldığı yerden devam edecek.

Tolga SAĞLAM - TRABZON / DHA

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