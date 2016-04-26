Trabzonspor - F. Bahçe maçındaki saldırganın kıyafetleri satışa çıktı!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya inerek çizgi hakemi Volkan Bayarslan'a saldıran 17 yaşındaki O.M.'nin kıyafetleri satışa çıkarıldı.

Sporcope'un habeirne göre, sosyal paylaşım sitesinde verilen ilanın altına yapılan yorumlarda bir kesim ‘fırsatçılığın bu kadarı olmaz’ şeklinde tepkilerini belirtirken bir diğer kesim ise fikrin ticari başarı olduğunu savunuyor.

İşte O.M isimli gencin hakem Volkan Bayarslan’a saldırdığı anda üzerinde bulunan ayakkabı ve taşlanmış kot pantolonun ilanı;

Ne olmuştu?



Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 86. dakikasında, sahaya giren Trabzonsporlu taraftar O.M. hakemlere saldırmıştı. Avni Aker Stadı'nda kale arkası tribününden sahaya giren grup, hakem Volkan Bayarslan'ın kafasına vurup, düşürdüğü yerde defalarca yumruklamıştı. Hakem Bülent Yıldırım arkadaşlarını ve futbolcuları soyunma odasına yönlendirirken, güvenlik güçleri sahaya giren diğer taraftarları durdurmaya çalışmıştı.