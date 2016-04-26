Trabzonlu saldırgan: Polisler "Sen Vatan haini değilsin" diyerek yüzümün gülmesini istedi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya girip hakeme saldıran 17 yaşındaki Trabzonlu taraftar "Hakemden özür dilemiyorum ama, kusura bakmasın" dedi. O.M'nin polise verdiği ifade de darp ettiği hakem Volkan Bayarslan'a karşı kastı olmadığını beliretek " Vurduğum hakemin adını bilmiyorum. Ona bir kastım yok. Cüneyt Çakır ve Deniz Ateş Bitnel'in acısını çekti." ifadelerini kullandı. O. M., "Polis ağabeyler yüzümün gülmesini söyledi. 'Sen Vatan haini değilsin dediler. Ben de gülerek çıktım. Ben orada Türk futboluna güldüm" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre hakem Bayarslan'a saldıran gencin açıklamaları:

- Olayları düşününce insan öfkesine yenik düşüyor. Niye bu milletin hakkı yenildi? Niye Fenerbahçe'nin hakkı yenilmiyor?

- Fenerbahçeliler 2012'de polis arabalarını yakmadılar mı? Neden onlara bir şey olmadı? Versinler cezamızı çekeriz.

- Ben takımın yenilmesi için birşey yapmıyorum. Nereye gittiysek yenildik. Ben hakemlere kızgınım. Ben Fenerbahçe'ye kızgın değilim. Sadece gözümde laneti var. Bundan sonra bir şey yapmayacağım.

- Önü dönük olsa önden vururdum. Oradan atladım. Bağırdım 'adam gibi oynat dedim' döndü ondan sonra vurdum ona. Bugün olsa yeniden yapmam ama derler ya "ateşle barut yan yana durmaz...

- Gidip polis karakoluna baksınlar uyuşturucu kullanmış mıyım? Benim oradan çıkmamın nedeni sabıkamın olmaması.

- Başka maç olsaydı da sahaya atlardım. O kale direklerinin o hale gelmesinden sonra her şey kolaydı. Belki futbol düzelir diye atladım.

- Bir taraftar Nani forması aldı. Böyle bir şey olamaz. Burası Trabzon, burada başka takım tutulamaz.

Burada Galatasaray forması giyip Trabzonspor-Fenerbahçe maçı izleyecek. Burada olamaz öyle bir şey alır; yakarlar o formayı.

- Vurduğum hakemin adını bilmiyorum. Ona bir kastım yok. Cüneyt Çakır ve Deniz Ateş Bitnel'in acısını çekti.

- Hakemin Trabzonlu olduğunu karakolda öğrendim. Sen Trabzon'un ekmeğini yemişsin, Trabzon'a karşı karar veriyorsun.



- Polis ağabeyler yüzümün gülmesini söyledi. 'Sen Vatan haini değilsin dediler. Ben de gülerek çıktım. Ben orada Türk futboluna güldüm.

- Bu bir gün olur, iki gün olur, üçüncü gün unutulur. Ben dünyayı kurtarmadım.

- Hakem kazaya kurban gitti. Kurunun yanında yaş da yandı. Cüneyt Çakır'ın, Fikret Orman'ın, Bülent Yıldırım'ın acısını çekti.

- Ben bir suç işledim ve cezasını çekeceğim. Beni dövebilirler de sorun yok.

- Hakemden özür dilemiyorum ama, kusura bakmasın.

- Fenerbahçeli arkadaşımın olma şansı yok. Burası Trabzonspor!

Dayı Yılmaz Taşkın: Ya adam gibi maç yönetecekler ya da...



Oğuzhan'ın dayısı Yılmaz Taşkın'ın açıklamaları ise şöyle:

- Ben de tasvip etmiyorum olayları ama insanın da sabrı bir yere kadar. Bir kere de başkasına yapın da biz de diyelim adamın penaltısı verilmedi.

- Trabzon'da iki tane eğlence var. Ya uyuşturucu içecek ya da stada gidecek. Ben 5 yıldan beri maça gitmiyorum. Çünkü kendimi yakmak istemiyorum. Gitsem ben de atlarım sahaya.

- Bir tarafım dayı olarak kızıyor. Bir tarafım da 'helal olsun' diyor. Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar.

- Bakın ya adam gibi maç yönetecekler ya da... Mısırı koy tavaya patlar. Karadeniz insanı da böyle.