Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından



Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-1 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, kupanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, \"En iyisini yapmaya çalışacağız\" dedi.

ÇALIMBAY: \"KUPA BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HEDEF\"

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

\"Her şeyden önce iyi bir galibiyet aldık. Maça gerçekten her açıdan çok önem veriyorduk. Az görev alan arkadaşları bu maçta kullandık, hepsi de çok büyük gayret gösterdiler. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda iyi oynadılar, ciddi oynadılar. Herkes görevini yapmaya çalıştı, bu açıdan memnunuz. Bugün tek sıkıntımız sakat oyuncu sayımız çoktu. Bu nedenle savunmada Mas ile Hubocan’a mecbur görev verdik. Skor gelince de zaten oyundan çıkardık. Önümüzde çok kritik Bursaspor ile oynayacağımız maç var. Bursaspor maçında Uğur takıma dönerse sorunumuz kalmayacak ama yetişmezse maalesef stoper sıkıntımız olacak. Bugünkü galibiyet iyi oldu. Bundan sonra çok daha güçlü takımlarla karşılaşacağız. Bunun farkındayız, onun için de daha dikkatli gitmeye çalışacağız. Zaten devre arasına 2 maçımız kaldı. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirip hem lig hem de kupada iyi gitmek istiyoruz. Kupa bizim için çok büyük bir hedef. En iyisini yapmaya çalışacağız.”

ALTINPARMAK: \"BİZİM İÇİN LİG ÖNEMLİ\"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altınparmak ise, kendileri için ligin önemli olduğunu ifade ederek, \"Geldikleri günden bu yana bir oyun prensibimiz var. Rakibin ismi önemli değil, önde oynayan, pozisyona giren bir takım olma yolundayız. Bugün de burada böyle oynadık. İlk yarı daha dirençliydik, öne geçtik. Sonra bireysel hatalardan gol yedik. Trabzonspor da gol kaçırmadı, girdiği tüm pozisyonlar gol oldu. Bizim için lig önemli, son 2 maçımıza hazırlanacağız. Trabzonspor’a başarılar diliyoruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay’ın açıklamaları

-Mehmet Altınparmak’ın açıklamaları

HABER: TOLGA SAĞLAM, KAMERA: SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA