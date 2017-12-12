Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

ÇALIMBAY’DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında 4-0 mağlup ettikleri TFF 1’inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak rövanş maçına ligde fazla şans bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile çıktı. Deneyimli teknik adam, bu maça ligde son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında görev alan isimlerden sadece Hubocan ve Mas’a ilk 11’de forma verdi. Sakatlıkları bulunan Durica ve Mustafa Akbaş’ın yanı sıra Burak Yılmaz, Kucka, Uğur, Okay, Onur ve Olcay Şahan da maç kadrosunda yer almadı.

SOSA 4 MAÇ SONRA

Trabzonspor’da en son Süper Lig’in 12’nci haftasında Osmanlıspor ile oynanan maçta forma giyen ve sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Jose Sosa, 4 maç aranın ardından formasına kavuştu. Ligde Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5’inci tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyen Sosa, rövanş karşılaşmasında ilk 11’de görev aldı.

HÜSEYİN İLK KEZ

Trabzonspor’da Rıza Çalımbay döneminde milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kampa davet edilen ve performansı beğenilen altyapı oyuncusu Hüseyin Türkmen, ilk kez A takımla maça çıktı. Geçtiğimiz ay içerisinde 5 yıllık sözleşme imzalanan 19 yaşındaki stoper oyuncusunun yanı sıra yine bir başka genç stoper Furkan Yıldırım da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla birlikte ilk kez 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, maça gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdiler.

KADRODA OLMAYANLARA ÖZEL ANTRENMAN

Bu arada Trabzonspor’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almayan futbolcular için bugün özel bir antrenman programı uygulandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon çalışması gerçekleştirildi.