Trabzonspor - Bursaspor maçının ardından

Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Bursaspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da ilk yarıyı iyi tamamlamak istediklerini söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, telafisi olmayan final niteliğinde maçlar oynadıklarını belirterek, “Hedeflediğimiz bir final maçı kaldı. Kardemir Karabükspor maçını da iyi bir şekilde bitireceğiz” dedi.

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bursaspor final maçlarımızdan bir tanesiydi. Bundan önce oynadığımız maçlar da öyleydi. Ben geldikten sonra bütün maçlar final havasında geçti. Çünkü, her oynadığımız maç bizi yukarıya taşıyacak maçlardı. Kaybedeceğimiz puan ya da puanların telafisi zor olacaktı. Her maça final havasında baktık. Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Bursaspor çok iyi, deplasmanda iyi kapanan kontratak yapan bir takım. Biz zaman zaman istediğimiz gibi olmasa da oyunun hakimiydik. Güzel şeyler yaptı. Özellikle ikinci yarıda arkadaşlarım inanılmaz mücadele etti. Hedeflediğimiz bir final maçı kaldı. İnşallah Kardemir Karabükspor ile oynayacağımız bu maçı da iyi şekilde bitireceğiz. Bunun için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.”

Rakipleri karşısında ilk yarı istedikleri şeylerin olmadığını ifade eden Çalımbay, hakemlerin de daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bursaspor, iyi bir takım. Oynatmayan, kolay kolay pozisyon vermeyen bir takım. İkinci yarı golü bulduktan sonra iyi şeyler yaptık. Üzüldüğüm şey Burak ile ilgili. Gerçekten 1-2 tanesi kesin penaltıydı. Belki Burak\'tan dolayı mı vermiyorlar. Bence biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Hakikaten üzüldüğümüz pozisyonlar oldu. Allah korusun son dakika gol yesek maç berabere bitecek, verilmeyen penaltıya üzüleceğiz. Burak ile ilgili ön yargılı olmamaları gerekiyor. Mükemmel özellikleri olan oyuncu. Hakemler için de bu pozisyonları süzmek, doğru karar vermek zor ama hakem arkadaşlar biraz daha dikkatli bakarlarsa 2-3 tane penaltı diye düşündüğümüz pozisyon var. 1’i yüzde yüz penaltıydı. Sonuna kadar devam edeceğiz. Burak’la ilgili ön yargılı olmalarını, bazen Burak’ın düştüğünü kabul etmeleri gerekiyor.”

Her geçen gün iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Çalımbay, “Önceliğim ilk 11\'imi bulmaktı. Zorlanarak yüzde 70\'ini bulduk. Kolay kolay orda oyuncu değişikliğine gitmiyoruz. Onazi geçen maç takımın en iyi oyunculardan biriydi. Bugün kendisini oynatmadık, maçtan önce konuştuğumuzda oynadığımız takımın bazı özelliklerinden dolayı olduğunu anlattık. Onazi’yi oynatmadığımız için üzüldük. Kasımpaşa maçında özellikle de ikinci yarısında takımın en iyisiydi. Belli bir iskelet ve oyun sistemi kurduk. Tabi bazı eksikliklerimiz var. Bunları devre arasında çalışarak belki 1-2 takviye yaparak olanaklarımızı bulmaya çalışacağız. Maddi imkandan sıkıntı yaşamazsak transfer düşünürüz. Şu an mevcut kadronun maddi açıdan sıkıntısı olursa transferden vazgeçer yolumuza devam ederiz. İkinci yarı bu yarıdan daha zor maçlar oynayacağız ama bir avantaj var, rakiplerimizin hepsi buraya gelecek. Bunu iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Çalımbay, bir gazetecinin ‘Onazi saha kenarında ısınmaya geldikten sonra saati göstererek oyuna girmek istemedi. Rodallega, ise son dakikada kapris yapmadan girdi. Bunu nasıl yorumlarsınız” şeklindeki sorusu üzerine şunları kaydetti:

“Ben görmedim. Bülent hocanın yanına geldi. Ben görsem olaya tepkim öyle olmaz çok farklı olurdu. İyiki görmemişim. Biz orda kimseyi düşünecek durumda değiliz. Rodallega\'yı o dakikada oyuna sokmak istemem ama o anda ihtiyacım vardı. Kendisiyle konuşarak oyuna aldım. Oyuncumu oyuna alırken motive ederim. Kimi nerde alacağımı bilirim. Kendimde futbol oynadım. Takım kaptanıydım son 1 dakika girerdim. Takım için o an önemliydi.”

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise yaptığı açıklamada, eksik oyuncu sayılarının fazla olduğunu vurgulayarak, “Bu akşam geçen hafta oynadığımız Fenerbahçe maçından sonra zor bir karşılaşma bizi bekliyordu. Elimizden geleni yaptık. Aynı Fenerbahçe maçındaki gibi sonuç yetmedi. Oyuncularım savaşma ruhunu ortaya koydular. Ellerinden geleni esirgemediler. Sonuç bundan ibaretti. Fenerbahçe maçında olduğu gibi sonucu çıkaramadık” dedi.

İlk yarıda çok fazla top kaybı yaptıklarını anlatan Paul Le Guen, şöyle devam etti:

“Organizasyonumuz belki iyi seviyedeydi ama top kaptığımız zamanlarda sakinliğimizi koruyamadık. Bu da çok kolay top kayıplarına sebep oldu. Bazı oyuncuların tecrübe eksikliği var. Eksik oyuncularımız da fazlaydı ama her şeye rağmen başımızı dik tutmalıyız ve tutuyoruz. Şikayetçi olmaktansa mevcut oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştık ve çalışacağız. Ama eksik oyuncularımızın dönmesiyle mutlaka mutlu olacağız.”

Devre arası transfer döneminde önceliğinin mevcut kadronun omurgasını korumak olacağını söyleyen Paul Le Guen, bu konuda şunları söyledi:

“Önceliğimiz en çok süre alan 13-14 oyuncumuzu korumaya odaklanacağız. 2-3-4 oyuncuyu kadromuza eklemek bizim için iyi olacak diye düşünüyorum ama önceki adım düzenli ilk 11’de oynayan ve sık süre alan 3-4 yedek oyuncuyu kadromuzda tutmak olacak.”

“Türkiye’de muazzam futbol atmosferinin bulunduğunu söyleyen Le Guen, “Bunların en iyi olanı Bursa’daki atmosfer. Böylesini hiçbir yerde görmedim. Bursaspor teknik direktörü olduğunuzda taraftarlar sorumluluğunuzun bulunduğunu hissettiriyorlar. Beklentilerin büyük olduğunu gösteriyorlar. Bu akşam bunun benzerini Trabzon’da gördük” diye konuştu.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen maçtan önce ise bir sağlık problemi yaşadığını ve bunun çözüldüğünü belirterek, Bursaspor sağlık ekibine teşekkür etti.

Trabzonspor’un Bursaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, maçın ardından yaptığı açıklamada golü bugün doğum günü olan annesine armağan ettiğini söyledi.

