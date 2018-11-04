Trabzonspor - Bursaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Bursaspor karşısında ligin 10’uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçının 11’inde iki değişikliğe gitti. Karaman, Antalyaspor maçında hastalığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Pereira’nın yerine görev verdiği Zeki’yi kulübeye çekerek, iyileşen Pereira’ya yeniden 11’de görev verirken, sakatlığı bulunan Yusuf’un yokluğunda ise Abdülkadir Ömür’ü ilk 11’de sahaya sürdü.

NWAKAEME DÖNDÜ

Trabzonspor\'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan, son oynanan Antalyaspor maçının da kadrosunda bulunmayan Anthony Nwakaeme, tedavisinin tamamlanmasının ardından Bursaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Bu sezon toplamda 4 maçta 189 dakika süre alan Nwakaeme, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Ligde üst sıralardaki takımların puan kayıpları yaşadığı 11’inci hafta mücadelesinde zirve yarışında umutlanan Trabzonsporlu taraftarlar, Bursaspor maçında tribünlerin önemli bölümünü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Ayrıca az sayıda konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdi.

U21’LER BERABERE KALDI

Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasındaki Trabzonspor - Bursaspor maçı öncesi iki ekibin U21 takımlarının karşılaşmasında kazanan olmadı. Kadir Özcan Tesisleri\'nde oynanan mücadelede 90 dakika 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.