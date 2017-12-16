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Spor

Trabzonspor - Bursaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) ÇALIMBAY’DAN 2 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçının 11’inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti

16 Aralık 2017 22:40

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

ÇALIMBAY’DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçının 11’inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, savunma hattında sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş’ın yerine Uğur’a, orta sahada Onazi’nin yerine sakatlığının ardından yeniden takıma dönen Okay’a ilk 11’de görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Mustafa Akbaş ile Durica’nın yanı sıra genç oyuncular Batuhan, Abdurrahim ve Uğurcan 21 kişilik kadroda yer almadı.
MAÇ ÖNCESİ PARA DOPİNGİ
Trabzonspor yönetiminin Bursaspor maçı öncesinde Muharrem Usta başkanlığında toplanarak, futbolculara geçmişe dönük alacaklarından bir miktar ödeme yaptığı öğrenildi.
PAUL LE GUEN TAKIMININ BAŞINDA
Trabzon yolculuğu öncesi takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından sabah saatlerinde taburcu edilen Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzon’a gelerek Trabzonspor karşısında takımının başında sahaya çıktı.
BADU KADRODAN ÇIKARILDI
Bursaspor’da maç öncesi dağıtılan esame listesinde adı ilk 11’de bulunan Badu, daha sonra kadrodan çıkarıldı. Badu’nun yerine ilk 11’de Merter Yüce sahaya çıktı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Trabzonsporlu taraftarlar, Bursaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran bordo mavililer, karşılaşma öncesi de futbolculara sevgi gösterilerinde bulunup moral verdi. Bursasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurdu.

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