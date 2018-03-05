Trabzonspor - Beşiktaş maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig 24\'üncü hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

ÇALIMBAY’DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında kadroda iki değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, ligin 23’üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11’inden farklı olarak kart cezalısı Burak’ın yerine forvet hattında N’Doye’a, savunmada ise Uğur’un yerine Hubocan’a forma şansı verdi.

GÜNEŞ’TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçından farklı olarak Trabzonspor karşısında iki değişikliğe gitti. Güneş kırmızı kart cezalısı Quaresma ile Vida’nın yokluğunda 11’de Lens ile Talisca’ya görev verdi. Siyah-beyazlılarda ayrıca sakatlığı bulunan Pepe de kadroda yer almadı.

MEHMETÇİK’E DESTEK

Medical Park Stadı’nda maç öncesi dev ekranlardan Afrin harekatına devam eden Mehmeçiğe destek videoları yayınlandı. Bordo-mavili taraftarlar da ‘Asla yalnız değilsiniz’ yazılı pankart açarak, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ tezahüratları yaptı. Karşılaşma öncesi yapılan seremoniye ise her iki takım futbolcuları güvenlik güçlerinin üniformalarını giyen çocuklarla birlikte çıktı.

ESKİ ARKADAŞLAR HASRET GİDERDİ

Karşılaşma öncesi Sosa ve Olcay, geçmişte Beşiktaş’ta birlikte oynadıkları takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. Beşiktaşlı Tolga Zengin de bordo-mavili oyuncularla sohbet etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de stat girişinde takımı meşalelerle karşıladı. Taraftarlar, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

U21’DE TRABZONSPOR GALİP

Bu arada U21 Ligi 24’üncü hafta mücadelesinde bugün Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı 1-0\'lık skorla ev sahibi Trabzonspor kazandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 85’inci dakikada Mustafa Aksoy kaydetti.

FOTOĞRAFLI