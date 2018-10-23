Trabzonspor - BB Erzurumspor: 0-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx) - Pereira (xx), Toure (xxx), Hosseini (xxx), Novak (x) - Onazi (x)(Dk.46 Kucka x), Sosa (xx) - Abdülkadir Ömür (xx)(Dk.89 Yusuf), Amiri (x)(Dk.46 Ekuban xx)- Rodallega (xx)- Burak (x)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Auremir (xx), Lokman (x), Egemen (xxx), Schwechlen (xx)- İbrahim (xx)(Dk.90 Tshabalala), Scuk (xx)- Taylan (xx), Özer (x)(Dk.82 Kone x), Emrah (xx)(Dk.76 Thy x)- Sunu (x)

SARI KARTLAR: Onazi (Trabzonspor) - Sunu, Auremir, Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 9’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor bu sonuçla iki maçlık galibiyet serisinin ardından puan kaybı yaşarken, 8\'inci haftada Alanyaspor karşısında ilk galibiyetini alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 9\'uncu haftada yine puan kaybetti.

6\'ncı dakikada Emrah\'ın pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Özer, bekletmeden penaltı noktasından Onur\'un üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR Sistemi\'nin de devreye girmesiyle gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

14\'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür\'ün doğrudan kaleye gönderdiği şutta kaleci Sehic meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

15\'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa\'nın ortasına altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Rodallega kafayla vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

19\'uncu dakikada Amiri\'nin soldan ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rodallega\'nın kafayla kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

37\'nci dakikada Toure\'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Emrah\'ın önünde kaldı, onun ceza sahası içi sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta Onur meşin yuvarlağı yatarak uzaklaştırdı.

39\'uncu dakikada Sunu\'nun ceza sahasının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta Onur son anda uzanarak topu kontrol etti.

İlk yarı golsüz eşitlikte tamamlandı.

56\'ncı dakikada Taylan ceza sahasının gerisinde rakibinden kaptığı topu doğrudan kaleye gönderdi, Onur yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

57\'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa\'nın ortasına arka direkte iyi hareketlenen Rodallega\'nın voleyle kaleye gönderdiği şutta top yerden sekerek auta gitti.

61\'inci dakikada Özer\'in pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Taylan\'ın kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan dışarıya çıktı.

66\'ncı dakikada Rodallega ceza sahası içerisinde İbrahim\'in müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını işaret etti ancak daha sonra VAR\'da pozisyonu izledikten sonra kararı iptal etti.

78\'inci dakikasında Ekuban\'ın sağ kanattan ortasında Burak topu kafayla gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

84\'üncü dakikada Pereira\'nın penaltı noktası üzerine çıkardığı topu Rodallega gelişine doğrudan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

87\'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Rodallega topu geriden gelen Ekuban\'a çıkardı, onun ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şutunda Sehic üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI