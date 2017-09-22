Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

YANAL’DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşısında ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının 11’inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam savunmada Mustafa Akbaş’ın yerine sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Jan Durica’ya görev verdi. Medipol Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve tedavisi devam eden Onur’un yanı sıra Bongonda, Kamil Ahmet, genç oyuncular Abdurrahim, Batuhan ve Arda maç kadrosunda yer almadı.

ÜÇ STOPER KULÜBEDE

Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor kadrosunda üç stoper kulübede yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, stoper oyuncular Tomas Hubocan, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok’u yedek kulübesinde oturttu, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’ya bu mevkide görev verdi.

LUCESCU ÖNCE KULÜBÜ ZİYARET ETTİ, SONRA MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti. A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali ve eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Beyazlı ile birlikte bordo mavili kulübü ziyaret eden Rumen teknik adam, BaşkanMuharrem Usta, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Beder, Özer Bayraktar ve Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüştü. Muharrem Usta, ziyaret sonunda Lucescu’ya forma hediye etti.

Lucescu ve beraberindekiler, daha sonra Şenol Güneş Kompleksi’ne gelerek Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçını da tribünden izledi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig’in 6’ncı haftasında bordo mavililerin Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin önemli kısmını dolduran taraftarlar, maç öncesi de Trabzonsporlu futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmayı az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden takip etti.

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