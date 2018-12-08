Trabzonspor - Atiker Konyaspor: 3-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Esat Sancaktar (xxx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx)- Pereira (xxx), Hüseyin (xxx), Toure (xxx), Novak (xxx)- Onazi (xxx), Sosa (xxx)- Abdülkadir Ömür(xxxx)(Dk.84 Amiri x), Yusuf (xx)(Dk.69 Ekuban xxx), Nwakaeme (xx)(Dk.87 Hosseini)- Rodallega (xxx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Uğur (xx), Ferhat (x)(Dk.82 Fofana x)- Jevtovic (xx), Jonsson (x)(Dk.82 Yatabare x)- Ömer Ali (xx), Hadziahmetovic (xx), Traore (xx)(Dk.70 Milosevic x)- Jahovic (xx)

GOLLER: Dk.76 Rodallega (Pen), Dk.77 Ekuban, Dk.89 Onazi (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Rodallega (Trabzonspor), Uğur, Jevtovic, Ömer Ali (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 15’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor’u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 4\'üncü sıraya yükseldi. Bordo-mavililer böylece 32 hafta aradan sonra üst üste üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Atiker Konyaspor ise bu sonuçla 4 maçlık puan serisinin ardından ilk mağlubiyetini aldı ve 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22\'nci dakikada orta sahada Ömer Ali\'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Jahovic bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda top az farkla yandan auta gitti.

24\'üncü dakikada Traore\'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Jahovic ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak savunmada Hüseyin son anda araya girerek topu kornere çeldi.

34\'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Yusuf\'un ortasına Hüseyin penaltı noktası üzerinde iyi yükseldi, kafayla aşırtma vuruşunda Serkan kaleye giden topu kontrol etmeyi başardı.

40\'ıncı dakikada Uğurcan\'ın kısa düşen degajında topu kapan Jahovic\'in bekletmeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45\'inci dakikada Sosa\'nın pasında Rodallega topu rakibinden kurtardıktan sonra ceza sahası yayının üzerinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49\'uncu dakikada Pereira\'nın sağ kanattan yerden ortasında boş pozisyonda penaltı noktası yanında topla buluşan Novak\'ın kaleye şutunda meşin yuvarlak Skubic\'ten geri döndü.

56\'ncı dakikada ceza sahası sağ çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta Yusuf\'un doğrudan kaleye gönderdiği topu Serkan kornere çeldi.

58\'inci dakikada Hadziahmetovic\'in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

64\'üncü dakikada orta sahadan kaptığı topla birlikte kaleye doğru ilerleyen Ömer Ali, ceza alanı içine girdikten sonra sol çaprazdan yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

72\'nci dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Abdülkadir Ömür Ferhat\'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

76\'ncı dakikada penaltı için topun başına geçen Rodallega, Serkan\'ı ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

77\'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir ceza sahası içerisine girdikten sonra topu içeriye ortaladı, Ekuban altıpas üzerinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

89\'uncu dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Onazi altıpas çizgisinin hemen gerisinden şutunu çekti, meşin yuvarlak Serkan\'ın solundan ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşma 3-0 Trabzonspor\'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇ SONU STATTA \'KONYALIM YÜRÜ\' ŞARKISI

Bu arada maçın bitiş düdüğünün ardından Medical Park Stadyumu\'nun hoparlörlerinden \'Konyalım yürü\' şarkısı çaldı. Daha sonra bordo-mavili futbolcular da tribünlere giderek taraftarları selamladı.

(FOTOĞRAFLI)