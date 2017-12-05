Trabzonspor - Antalyaspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: \"Üst sıralara oynamak istiyoruz\"

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo: \"Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık\"

Lucescu soyunma odasına indi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında evinde Antalyaspor\'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor\'un teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk yarıda 3 final maçlarının kaldığını belirterek, \"Üst sıralara oynamak istiyoruz\" dedi.

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

\"Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Hakikaten takım olarak bocaladığımız ilk yarıyı geçirdik. Yanlış şeyler oldu, bir kargaşa oldu. İkinci yarı düzeltelim diye bir an önce devre olmasını istedim. İkinci yarıda oyuncu ve oyuncuların yerlerinde taktik değişiklik yaparak güzel şekilde sistemi oturttuk. İkinci yarı bambaşka oynadık. Belki son paslarda biraz daha dikkatli olsak farklı kazanabilirdik. Bizim için maçı kazanmamız önemliydi. 3 final maçımız kaldı. İstediğimiz şekilde bitirirsek devre arası çalışarak, belki takviye de yaparak eksikliklerimizi giderirsek daha iyi duruma geleceğiz. Üstüne koya koya gidiyoruz. İlk yarıda 3 final maçımız kaldı. İkinci yarı oynadığımız oyunun üstüne koyarak devreyi bitirmek istiyoruz. Galibiyetten dolayı çok memnunum. Taraftarları, oyuncularımı tebrik ediyoruz. Trabzon\'a gelirken büyük sorumluluk aldığımızı biliyorduk. Onun altından kalkmak istiyoruz. Takımı düzeltip üst sıralara oynamak istiyoruz. Trabzonspor iyi şeylere layık. Birlikteliği sağlayabilirsek Trabzonspor istediği seviyeye gelecektir.\"

\"SORUN OYUNCU FAZLALIĞI\"

Trabzonspor\'daki sıkıntının fazla oyuncu olduğunu ifade eden Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

\"Zaman zaman mutsuz insanlarla çalışıyorum. Oyuncularımın hepsi oynamak istiyor ama oynatamıyorum. Üstüne koya koya gidiyoruz ancak kötü şeyleri de görüyoruz. Devre arasında bütün önlemini alacağım. Önlem alınmazsa bu sıkıntılar devam eder. Taraftarın şampiyonluk isteği normal, olmaması için neden yok. Çok geriden başladık, gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız.\"

\"DURİCA\'NIN OMUZUNDA YIRTIK VAR, HUBOCAN İYİ\"

Maçta sakatlanan savunma oyuncuları Hubcan ile Durica\'nın sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi veren Çalımbay, \"Hubocan\'ın durumu iyi. Durica\'nın omuzunda yırtık var. Önümüzdeki hafta onu kullanamayabiliriz. İki stoperimiz şanssız bir şekilde sakatlandı çıktı ama inanılmaz iyi oynadılar. Yerlerini oynayacak arkadaşlar inşallah faydalı olacak\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

LEONARDO: HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo ise hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Aslında 90 dakikaya yaydığınızda maçı domine eden taraf bizdik. İyi organize olan bir Antalyaspor vardı. Neredeyse rakibimize pozisyon vermedik. İyi mücadele ettik. Maalesef ilk yarının sonlarında Trabzonspor\'un ilk atağında gol yedik. Bu dakikaya kadar pozisyon vermemiştik. İkinci yarıda da iyi organize olan, topu ayağında tutan Antalyaspor\'du. İstatistiklere baktığınızda veriler Antalyaspor lehine olacaktır. Kaybetmeyi hak etmediğimizi gösterecektir. 2\'nci golden sonra da üretken olmaya çalışan bir Antalyaspor vardı ancak 3\'üncü golü yedikten sonra direncimiz kırıldı ve hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık.\"

Leonardo, Eto\'o\'nun sakatlanmasıyla ilgili olarak ise, \"Hafif bir ağrı hissettiğini söyledi. Yarın yapılacak kontrollerin ardından durumu netleşir\" dedi.

LUCESCU SOYUNMA ODASINA İNDİ

Bu arada A Milli Takım Teknik Sorumlusu Mircea Lucescu Trabzonspor-Antalyaspor maçı sonrası soyunma odalarına inerek iki takım oyuncularını ve teknik heyeti tebrik etti.