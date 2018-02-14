Trabzonlu Yusuf, boşanmak için Tayvanlı eşini arıyor

Aleyna BAYRAM- Selçuk BAŞAR/MAÇKA, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesinde oturan sağır, dilsiz ve belden aşağısı felçli Yusuf Ay (44), 9 yıl önce internette tanıştıktan sonra evlendiği, sağır ve dilsiz eşi Tayvanlı Mei Chan Whang (43) tarafından terk edildi. 7 yaşındaki kızları Kübra’ya bakan Yusuf Ay, boşanmak için eşini arıyor. Yusuf Ay, sevgilisi olduğunu söyleyen Tayvanlı eşinin, kendisine de evlenme tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

Maçka ilçesi Armağan köyünde yaşayan, doğuştan sağır, dilsiz ve belden aşağısı felçli olan Yusuf Ay, internet sohbet programları aracılığı ile Tayvan’da yaşayan sağır ve dilsiz olan Mei Chan Whang ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan ikili evlenmeye karar verdi. Müslüman olan ve Meryem adını da alan Mei Chan Whang geldiği Maçka’da Yusuf Ay ile 2009 yılında evlendi. Yusuf ve Meryem’in evliliklerinden 2 yıl sonra Kübra adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

3 YIL ÖNCE ÜLKESİNE DÖNDÜ

6 yıl birliktelik yaşayan çift maddi zorluklar çekti. Eşi ile sorunlar yaşayan Meryem, ailesini özlediğini belirterek 2015 yılında ülkesine döndü. Mei Chan Whang bir daha Türkiye’ye dönmedi. Tayvanlı eşi ile internet üzerinden bir süre görüşen Yusuf Ay, artık eşine ulaşamıyor. 7 yaşında kızları Kübra’ya bakan Yusuf Ay, boşanmak için eşini arıyor. Yusuf Ay, sevgilisi olduğunu söyleyen Tayvanlı eşinin, kendisine de evlenme tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

‘KREDİ ÇEKİP ÜLKESİNE GÖNDERDİK’

İşaret dili tercümanı aracılığı ile yaşadıklarını anlatan Yusuf Ay, eşi ile kendisini terk etmeden önce aralarının açıldığını belirterek, “Belki ülkesine gider onun için bir moral olur diye gitmesine izin verdik. Giderken eşimin yolculuk masraflarını karşılayabilecek paramız yoktu. Annemin üzerine kredi çekerek ve tanıdıklardan borç alarak biletini aldık. Ancak bir müddet sonra gelmeyeceğini anladım. Kızı annesini tanımıyor. İnternet üzerinden görüştüğümüzde bile yüzüne bakmıyor. Ne kadar söylediysek gelmemekte ısrar etti” dedi.

‘BOŞANMAYA KORKUYORUM’

Eşinin çocuğunu kendisine vermesini istediğini ifade eden Yusuf Ay, buna karşı çıktığını belirterek şunları dedi:

“Ben kızımı asla bırakmam. Burada tüm aile onu el bebek gül bebek bakıyor. Geçtiğimiz yıl anaokuluna yolladık, bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başladı. Gelmeyeceğini anladığım için eşimden boşanmak istiyorum ancak boşanınca çocuğu anneye verirler diye korkuyorum. O nedenle şu anda beklemedeyiz. Ama eşime istediğim zaman ulaşamıyorum. Orada bir sevgilisi olduğunu söyledi. Benim de evlenebileceğimi ifade etti. Ama \'O eşinden de çocuğun olursa kızı senden alırım’ diye beni tehdit ediyor.\"

‘KIZIM TOK UYUSUN YETER’

Geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Yusuf Ay, \"Engelli maaşım var bir de annemin 3 ayda bir aldığı maaşı. Kızım Kübra\'yı okula yazdırınca köyden ilçeye yerleşmek zorunda kaldık, masraflar katlandı. Yine de şükürler olsun ki kızım yanımda. Evde odamda Trabzon\'a özgü minyatür tahta sandalyeler ve birkaç çeşit ürün yapıyorum. Onları da eş dost alıyor. Engelliler derneğinden arkadaşlara da satıyorum. Elimden bu kadarı geliyor. Ayaklarım tutmuyor, sağır ve dilsizim ama ellerimle yaptıklarımla geçimimizi sağlıyoruz. Biz aç kalsak da önemli değil. Kızım tok uyusun yeter” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI