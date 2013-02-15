Trabzonlu mobilyacı ahşaptan 'Laz Rover' yaptı

Trabzonlu mobilya ustaları sac kaporta yerine ahşabın kullanıldığı bir otomobil yaptı. "Laz Rover" adı verilen otomobilin 30 bin liraya mal olduğu belirtildi.



Trabzon Valisi Recep Kızılcık, sac kaporta yerine ahşap kullanılan ve ''Laz Rover'' adı verilen otomobil ile tur attı.

Trabzonlu mobilya ustaları Mustafa Kaya ve Hasan Yazıcı'nın, kaportasını ahşaptan yaptığı otomobili, Trabzon Valiliği önünde inceleyen Vali Kızılcık, Beşköy Belediye Başkanı Yahya Narmanlı ve Kaya'dan otomobil hakkında bilgi aldı.

Kızılcık, burada yaptığı konuşmada, otomobilin yapan ustalara ve belediye başkanına teşekkür etti.

Karadeniz insanının becerikliliğini, üretkenliğini bir kere daha ortaya koyduğunu ifade eden Kızılcık, şunları söyledi:

''Son yıllarda Başbakanımızın yerli otomobil yapma hususunda bir arzusu vardı. Dünyada fark edilen istikrarlı bir ülke konumundayız. Yeni markalar yaratma peşindeyiz. Bu anlamda bu kardeşlerimizin yaptığı bu güzel inevasyonun bu alanda daha büyük şirketlerimize esin kaynağı ve örnek olması gerektiğini düşünüyorum.

Beşköy'de ağaç işçiliği iyi bir noktada. Arkadaşlarımız genç yaşta bu eseri ortaya koymuşlar ise bize düşen onların önünü açmak ve katma değeri yüksek ürünleri üretmelerini sağlamaktır. İnşallah bu eser İstanbul ve Ankara günlerinde de görücüye çıkar.''



30 bin liraya mal oldu



Beşköy Belediye Başkanı Narmanlı ise amaçlarının yörede neler yapılabildiğini gösterip, beldelerini ve yöreyi tanıtmak olduğunu vurgulayarak, ''İki marangoz ustamız ile böyle bir proje ortaya çıkardık. Yaklaşık 30 bin liraya mal olmuş bu aracımızın maddi yönünden çok fikriyatı önemliydi. Üç aydan beri bu projeyi yürütüyorduk. Çok güzel bir sonuç aldık'' dedi.

Vali Kızılcık daha sonra Narmanlı'nın kullandığı araçla valilik önünde tur attı.