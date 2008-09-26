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Yaşam

Trabzon'dan sonra bir zehirlenme olayı daha

Iğdır'da 52 öğrenci yemekten zehirlendi

26 Eylül 2008 03:00

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki yatılı ilköğretim bölge okulunda (YİBO) verilen akşam yemeğinden 52 öğrenci zehirlendi. Tuzluca YİBO'da akşam yemeğinde çıkan çorba, etli patates ve makarnadan yiyen öğrencilerden 52'si yüksek ateş, karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleriyle yurt görevlilerine başvurdu.

 

Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerden 5'i ayaktaki tedavilerinin ardından evlerine gönderildi, 45 çocuk ise hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumları ağır olan 2 çocuk ise Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastane Başhekimi Alpaslan Erol, öğrencilerde gıda zehirlenmesi tespit edildiğini söyledi.

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