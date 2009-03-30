Trabzon'dan Başbakan'ın annesine hediye

Trabzon'da, AKP'nin adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun belediye başkanlığı seçimini kazanması AKP'liler arasında büyük sevinç yarattı. AKP Trabzon teşkilatı Trabzon'daki başarıyı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a hediye etti.



Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'ndan istifa ederek AKP'nin Trabzon belediye başkan adayı olan Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, CHP'nin adayı olan mevcut belediye başkanı Volkan Canalioğlu'nu resmi olmayan ilk sonuçlara göre yaklaşık 7 bin oy farkla geçerek Trabzon Belediye başkanlığını kazandı. AKP'nin Trabzon belediye başkanlığını kazanması partililer arasında büyük sevinç yaratırken, Trabzon'daki başarı Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a hediye edildi. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun katıldığı televizyon yayınlarında, `Tenzile Ana, Trabzon sana armağan' yazılı bir kâğıt taşıyan bir partili de dikkat çekti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2004'te yapılan mahalli idareler seçimlerinde Trabzon'da CHP'nin önde gitmesi üzerine telefonla aradığı annesi Tenzile Erdoğan'a, ‘Trabzon'u kaybediyoruz anneciğim'' diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.



(DHA)

