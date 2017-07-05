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Trabzon'daki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Aracı kullanan 20 yaşındaki Berk Hacıhamzaoğlu'nun ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

05 Temmuz 2017 16:33

Trabzon’un Yomra İlçesi'nde dün 4 aracın karıştığı ve 38 yaşındaki Nihal Bülbüloğlu, 54 yaşındaki Zekiye Gürsoy ile 57 yaşındaki Sevgi Gürsoy'un hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 55 yaşındaki Ayşe Memişoğlu da tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı Ayşe Memişoğlu ile 4'e yükseldi. Kazaya neden olan aracı kullanan 20 yaşındaki Berk Hacıhamzaoğlu'nun da ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Sancak Mahallesi'nde, Karadeniz Sahil Yolu Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi önündeki kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Berk Hacıhamzaoğlu yönetimindeki 61 LJ 707 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı ve aynı yönde seyreden Nuran Çakır yönetimindeki 16 EGR 61 plakalı araca çarptı. Savrulan ve orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen araç, önce Nihal Bülbüloğlu'nun kullandığı 61 BA 626 plakalı otomobile, ardından da Ozan Kuvvet yönetimindeki 61 AL 083 plakalı araca çarparak durabildi.

Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ve Sevgi Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti.  Ağır yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayşe Memişoğlu da kurtarılamadı. Yaralanan Yunus Emre Memişoğlu, Asiye Memişoğlu, Yiğit Bülbüloğlu, Nuran Çakır, Handegül Birinci, Murat Ayas ve Berk Hacıhamzaoğlu'nun tedavileri sürüyor. 

Bu arada, kazaya neden olan 61 LJ 707 plakalı aracın sürücüsü Berk Hacıhamzaoğlu'nun ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kazada ayağı kırılan ehliyetsiz sürücü Hacıhamzaoğlu'nun tedavisi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis gözetimden sürüyor.

Kazada ölenlerdin Nihal Bülbüloğlu’nun, Cudibey İlköğretim Okulu'nda Teknoloji-Tasarım öğretmeni olduğu, aynı araçta ölen Zekiye ve Sevgi Gürsoy ile de akraba oldukları ve yakınlarının düğün hazırlıklarına yardım etmek için Arsin İlçesi'ne gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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