Trabzon'daki uçak kazası hakkında soruşturma başlatıldı

Trabzon Havalima'nında bir yolcu uçağının inişe geçtiği sırada kontrolünü kaybederek pistten çıktığı kaza hakkında sorulturma başlatıldı. Kaza sonrası uçuşa kapatılan havalimanında ilk sefer yapıldı.

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Havalimanına indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağına yönelik çalışmalar için sabah saatlerinde üç çekici ile itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bölgede özel harekat polisleri de görevlendirildi. Çalışmalar sonucu yolculara ait valiz ve eşyalar, uçaktan alınarak bir otobüse konuldu.

Öte yandan, Sahil Güvenlik botu da güvenlik amacıyla denizde seyretti. Çekiciler belirli bir süre bekledikten sonra alandan ayrıldı.

Güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan havalimanından ilk sefer İstanbul'a gerçekleştirildi. Bu arada Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.