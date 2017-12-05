Trabzon'daki kiliseden çaldığı ikonalarla Adıyaman'da yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- TRABZON\'da bir Rum Kilisesi\'nden ikona, haç ve İncil çalan şüpheli, Adıyaman\'da yakalandı.

Trabzon\'daki bir Rum Kilisesi\'nde bulunan Hazreti İsa ve Meryem Ana ikonaları ile tarihi haç ve İncil\'in çalınmasının ardından başlatılan soruşturmada, şüphelinin Adıyaman\'da olduğu belirlendi. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, adı açıklanmayan şüpheliyi çaldığı ikonalar, haç ve İncil ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmasına başlanırken, el konulan eserlerin ise kiliseye gönderileceği bildirildi.



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