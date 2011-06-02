-TRABZON'DAKİ HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA KARAR TRABZON (A.A) - 02.06.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ''görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile aynı kurumun İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız 6 ay, diğer 4 sanık ise 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 2'si ise beraat etti. Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, bu mahkemenin duruşma salonunda çocuk mahkemesindeki başka bir davanın duruşması nedeniyle Hakim Bayram Temiz'in makam odasında yapıldı. Sanıkların katılmadığı duruşmada, Dink ailesi avukatlarından Ergin Cinmen ve İsmail Cem Halavut ile Albay Ali Öz'ün avukatı Ali Sürmen ve Veysel Şahin ile Okan Şimşek'in avukatı Nurhayat Bayraktar hazır bulundu. Hakim Temiz, duruşmada, Dink cinayetine ilişkin Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde başka bir dava görüldüğünü belirterek, mahkemelerince bu mahkemeye yazılan yazıya cevap geldiğini anlattı. Mahkemelerine gelen yazıya göre, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, bir süre önce açıkladığı kararında Dink cinayetine ilişkin her iki mahkemede görülen davaların birleştirilmesine gerek olmadığını kararlaştırarak, kendi mahkemelerindeki davanın da reddine hükmettiğini anımsattı. Davayı karara bağlayan hakim Bayram Temiz, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli jandarma astsubaylar Okan Şimşek, Hüseyin Yıldız, uzman çavuşlar Veysel Şahin ve Hacı Ömer Ünalır'a, ''görevi kötüye kullanma'' suçunu düzenleyen TCK'nın 257/2. maddesi uyarınca, suçun işleniş şekli ve özellikleri ile işlenen suçta sanıkların ihmalle gerçekleşen rolleri ve ihmalleri neticesinde meydana gelen neticenin ağırlığını ve bu yönde kamuoyunda yarattığı infiali dikkate alarak, takdiren ve teşdiden 4 ay hapis cezası, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile aynı kurumun İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız'a ise 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli astsubay Gazi Günay ile uzman çavuş Önder Araz'ın ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti. Mahkeme, suçun kamuoyunda yarattığı infiali gözönünde bulundurarak sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını belirtti.