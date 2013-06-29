Trabzon'daki Ayasofya Müzesi ibadete açıldı, 52 yıl sonra namaz kılındı

Trabzon’da ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya Müzesi'nde hazırlıklar son aşamaya geldi. Müzedeki freskler perdelerle kapatıldı, zemin halı kaplandı. Müzede ilk namaz dün ikindi vaktinde kılındı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak bir süre önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Ayasofya Müzesi'nin kapısındaki turnikeler kaldırıldı ve ziyarete açık hale getirildi. Yaklaşık bir hafta önce çan kulesine ezan için hoparlörler takılan ve 'Tadilat nedeniyle kapalıdır' yazısı asılarak ana bölümü ziyarete kapatılan Ayasofya'ya, ilk namaza yapılan hazırlık nedeniyle kimsenin girmesine izin verilmedi. İçeride yürütülen hummalı çalışmalar son aşamaya geldi.



Zemin kırmızı halıyla kaplanırken, güney yönüne tahtadan küçük bir minber yapıldı. Müzenin tavanındaki fresklerin kapatılması için kalın kumaştan asma bir tavan inşa edildi, ayrıca yan bölümlere de fresklerin görünmemesi için açılır – kapanır tipte perdeler asıldı. Ayasofya Müzesi'nin kuzey bölümündeki kapıya da camiye girenlerin ayakkabılarını bırakabilmesi için raflar monte edildi. Müzenin bugün namaz kılınmaya hazır hale getirilmesi için hummalı bir çalışma yürütülürken, eksik bazı parçalar kamyonlarla getirilerek yerlerine monte edildi.



Ayasofya Müzesi'nde ilk namaz ikindi vaktinde kılındı.

Ayasofya’da 52 yıl sonra namaz kılındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildikten sonra ibadete açılması için çalışmalar sürdürülen Ayasofya Müzesi'nde bugün 1961'den sonra ilk kez namaz kılındı. Resmi açılış yapılmadığı için imam ve müezzinliği cemaatten birer kişi yaptı.



Halı kaplanan ve freskler perde sistemiyle kapatılan Ayasofya Müzesi'nde ikindi namazı öncesi yaklaşık 100 kişilik cemaat toplandı. Neşat Şentürk isimli vatandaşın ezan okuması sonrası Ziya Mıynat da imamlık yaparak ikindi namazını kıldırdı. Namazdan çıkan vatandaşlar Ayasofya'nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Mazhar Yıldırımhan, resmi açılışın önümüzdeki hafta içinde yapılacağını belirterek şunları söyledi:



"Şu anda Ayasofya Camisi'nin iç düzenlemesini bitirdik ve isteyenlerin namaz kılabileceği hale getirdik. Ama henüz imam ve müezzin ataması prosedürü bitmedi. Bu nedenle resmi açılışın önümüzdeki hafta içinde üst düzey katılımla yapılmasını planlıyoruz. Perde ve asma tavan yapılırken binanın aslına hiçbir zarar verilmedi. Tek bir çivi bile çakılmadı. Ayrıca turistlerin binanın tavanındaki freskleri görebilmeleri içinde ayakkabıyla gezilebilecek bir koridor yapıldı. Doğu apsisinden tavan süslemeleri de rahat biçimde görülüyor."



Namazın bitiminden sonra Ayasofya'ya gelen bir grup turist yerdeki halıları görünce şaşkınlık yaşadı, yapılan açıklamadan sonra binayı gezdi. Bu sırada bazı turistlerin başlarını kapatması dikkat çekti. Namaz kılan birkaç kişiyle de turistler ilginç bir görüntü oluşturdu.



Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Trabzon'u fethinden bir süre sonra camiye dönüştürülen ve ibadet amaçlı olarak kullanılan Ayasofya, 1961'de müze haline getirilmişti.