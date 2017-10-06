Trabzon’da yaylada yıkım gerginliği

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Trabzon’un Akçaabat İlçesi Büyükoba Yaylası\'na yıkım için gelen ekipler yaylacıların tepkisi ile karşılaştı. 26 kaçak yapının yıkımı için gelen ekipler, tepkiler üzerine inşaat halindeki 3 yapıyı yıkarak yayladan ayrıldı.

Akçaabat Kaymakamlığı, Büyükoba Yaylası’nda 26 kaçak yapının yıkımı için karar aldı. Yıkım yapılacağı duyumunu alan yayla sakinleri, sabah erken saatlerde yayla girişindeki köprü üzerinde toplandı, araçları ile yolu ulaşıma kapattı. Bir süre sonra jandarma ekipleri eşliğinde iş makineleri yayla girişine ulaştı. Jandarma ile yolu açmalarını istediği vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Kalabalık, jandarma ve yıkım ekibine sözlü tepki gösterdi. Yolu kapatan araçların çekileceği uyarısında bulunan jandarma ekipleri durumu Kaymakama bildirdi. Ekipler daha sonra yaylada inşaat halindeki 3 yapının yıkılacağını belirtilmesi üzerine yolu ulaşıma açan vatandaşlar, ekiplere yol verdi. Yaylaya çıkan ekipler inşaat halindeki 3 evi yıkarak dönüşe geçti. Yaylacılar öncesinde tartıştıkları jandarma ve yıkım ekiplerine dönüş yolunda yemek ve çay ikramında bulundu.

\'KOMŞU YAPINCA BİZ DE YAPTIK\'

Yaylada inşaat halindeki evi yıkılan Emine Davulcu, kendilerine önceden bir uyarı gelmediğini belirterek \"Vatandaşlar arasında konuşuluyordu ama bize kimse bir şey söylemedi. Biz de evimizi yaptık. Böyle olacağını kimse bilmiyordu. Kaymakam haber yollamış evlerin yıkılacağını öğrendik, biz de toplandık yolu kestik. Ama evimiz yıkıldı\" dedi.

Yayla sakinlerinden Gülsüm Öztürk de “Zamanında bize söyleselerdi biz bu evleri yapmazdık. Paramızın düşmanı değiliz. Burada herkes ev yaptı . Komşu yapınca \'ben de yapayım\' dedi. Buralar ev doldu. Biz buraları şenlendirmesek buraları teröristler hep gelir alır. Maçka yanı başımızda bir çocuğumuzu orada vurdular\" diyerek kendilerinin yıllarca yaylayı koruduklarını savundu.

\'KİMSE BİZE EV YAPMAYIN DEMEDİ\'

Yıkıma anlam veremediklerini anlatan Salih Öztürk ise kendilerine zamanında kimsenin \'ev yapmayın\' uyarısında bulunmadığını belirterek şöyle dedi:

\"yaylada herkes ev yapıyor, biz de yaptık. Gecen sene evimizin yerini açtık bu yıl da evimizi yaparak tamamladık. Şimdi onu yıkmaya kalkıyorlar. Bizde buna tepki gösteriyoruz. Bu işin sonunu ne olacağını kestiremiyoruz. Bu uygulama çok yanlış. Vatandaşın evini yıkmakla kimse bir şey kazanamaz. Yapılan yargısız infaz. Yaşananlardan çok üzgünüm. Biz bu evleri kredi ile borç ile yaptık. \"

Vatandaşlar yıkım ekiplerinin yayladan ayrılmasının ardından ilçeye indi.



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