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Trabzon’da yangın: 1 ölü

Fatih TURAN/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Of ilçesinde tek katlı evde, elektrik sobasından çıkan yangında, 52 yaşındaki Hamdi Yıldız hayatını kaybetti

02 Aralık 2017 04:19

Fatih TURAN/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Of ilçesinde tek katlı evde, elektrik sobasından çıkan yangında, 52 yaşındaki Hamdi Yıldız hayatını kaybetti.
Of ilçesi Bölümlü Mahallesi\'nde Hamdi Yıldız\'ın yalnız yaşadığı tek katlı evde, bugün saat 11.40 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin büyük bir bölümünü saran alevlere müdahale eden ekipler, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında yoğun dumandan etkilenen Hamdi Yıldız yaşamını kaybetti. Yıldız\'ın cesedi, olay yeri incelemenin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Elektrikli sobanın neden olduğu tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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