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Trabzon'da yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı

TRABZON,(DHA) - TRABZON'un Tonya-Vakfıkebir karayolu heyelen nedeniyle yamaçtan kopan kaya parcalarının yola savrulmasıyla ulaşıma kapandı

16 Ekim 2017 00:35

TRABZON,(DHA) - TRABZON\'un Tonya-Vakfıkebir karayolu heyelen nedeniyle yamaçtan kopan kaya parcalarının yola savrulmasıyla ulaşıma kapandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 
Trabzon\'un Tonya-Vakfıkebir  Karayolunun 11. kilometresinde bugün 13.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parcaları ve toprak yığını karayoluna devrilerek ulaşımının kapanmasına neden oldu. Şans eseri olay anında karayolunda otomobilin seyretmemesi olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu karayolu temizlenerek kısa sürede ulaşıma açıldı.

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