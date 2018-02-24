Trabzon'da üretilen 'Zigana' tüfeği dakikada 837 mermi atıyor

Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ) tarafından, 5.56 ve 7.62 milimetre kalibrelik, dakikada 837 mermi atabilme özelliğine sahip, tamamı yerli piyade tüfeği üretildi. Prototipleri, performans ve mukavemet atış testlerinden başarıyla geçen tüfeğin seri üretimi yapılacak. \'Zigana\' adlı tüfek için 6 ülke ile ön görüşmelere başlandı.

Kentte, 25 yıldır \'Güçlü Türkiye\'nin sağlam kuruluşu\' sloganıyla silah imalatı yapan TİSAŞ, 0.5, 14.5 ve 16 inç namlu boyuna sahip ve dakikada 62x51 milimetrelik 837 mermi atabilen tamamı yerli piyade tüfeği üretti. \'Zigana\' adı verilen tüfek, 5.56 ve 7.62 milimetre olmak üzere iki farklı kalibrede ürettiildi. 3 kilo 300 gram ağırlığında, 400-600 metre menzilli, 30 mermi kapasiteli şarjörü bulunan tüfek, NATO standartlarında geliştirildi. \'ZPT 556 ve ZPT 762\' kodlu piyade tüfeği \'Zigana\'nın prototipi, performans ve mukavemet atış testlerinden başarıyla geçti. Tamamı yerli olan ve yıllık 25 bin üretim hedefi konulan piyade tüfeği için seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Zigana piyade tüfeğinin ihracı için 6 ülke ile ön görüşmelere başlandığı belirtildi.

\'SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ\'

TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, Zigana Milli Piyade Tüfeği için bu yıl seri üretime geçeceklerini söyledi. Alemdaroğlu, \"Mevcut fabrikamıza ek olarak 4 bin metrekare kapalı alan ilave edeceğiz. Bununla ilgili makine siparişlerimizi yaptık. Bu yıl itibarıyla kapasitemizin çok çok üstüne çıkacağız. Kurulduğumuz günden beri Türk savunma sanayisine yönelik geliştirdiğimiz birçok proje vardı. Buna bir yenisini daha ekleyeceğiz. Zigana Piyade Tüfeği\'nin prototiplerini ürettik ve hazır durumda. Tüfeğimiz, yüzde 100 yerli ve milli bir silah. Bu yıl içersinde de seri üretime geçeceğiz” dedi.

\'YILLIK 25 BİN ÜRETİMİMİZ OLACAK\'

Zigana Piyade Tüfeği\'ne ilişkin 6 ülke ile ön görüşme yaptıklarını da aktaran Alemdaroğlu, \"Silahımızın bütün parçalarını biz üretiyoruz. Bazı parçalarını yine ülkemizdeki yan sanayi üretimi yapan arkadaşlarımıza imal ettiriyoruz. Zigana Piyade Tüfeği\'nin özgün tasarımı en zor şartlara göre yapıldı. Yıl içersinde seri imalatına başlayacağız. Talepler doğrultusunda değişmekle beraber tahminen yıllık 25 bin üretimimiz olacak\" diye konuştu.

\'DAKİKADA 837 FİŞEK ATABİLİYOR\'

TİSAŞ\'ın sektörün önde gelen ilk 4 şirketi arasında yer aldığını da kaydeden Alemdaroğlu, ürettikleri tüfeğin dakikada 837 fişek atabildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

\"Silah ve savunma sanayisinde dışa bağımlılık her zaman ülkemiz için bir tehditti. Bizler ülkemize uygulanan bu ambargo karşısında mevcut tabanca üretimimize ilave olarak uzun namlulu silah üretimine de hızlıca geçtik. 5.56 ve 7.62 milimetre kalibre olmak üzere iki farklı kalibrede ürettiğimiz piyade tüfeğimiz en zor şartlar altında çalışma özelliğine sahip. Dakikada 837 fişek atabilen, 3 kilo 300 gram ağırlığındaki, 400-600 metre menzilli, şarjör kapasitesi de 30 olan tüfeğimiz, NATO standartlarında üretilmiş olup, ağırlık olarak da emsallerinden daha hafif bir ağırlığa sahiptir.\"

\'ASKER VE POLİS İÇİN TÜFEK HAZIR\'

Yerli ve milli tüfeğin üretiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sözlerinin etkili olduğunu ifade eden Alemdaroğlu şunları kaydetti:

\"Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin ve gerekse de kolluk kuvvetlerinin uzun namlulu silah ihtiyacını karşılamak ve ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulma sürecinde üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için bu silahı ürettik. Yılda ürettiğimiz 50 bin tabancanın yüzde 80\'ini yurt dışına satılıyoruz. Tabancalarımız başta Amerika ve Afrika ülkeleri olmak üzere 45 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede ülke ekonomisine ciddi bir kaynak girdisi sağlıyoruz. İstihdam ettiğimiz personellerimizin aile bireylerini de hesaba kattığımızda fabrikamızdan yaklaşık 600 kişi geçimini sağlıyor. Bu açıdan çok mutlu ve guruluyuz. Ülkemiz sınırlarımızın güneyinde son derece kritik bir operasyon yürütülüyor. Bu operasyonda ağırlıklı olarak yerli ve milli silahlarımız kullanılıyor. Bu bir başarı hikâyesidir. Bizler de Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli üretim talimatıyla TİSAŞ ailesi olarak üzerimize düşen bu görevi gece gündüz çalışarak yerine getirdik. Ürettiğimiz tüfeğin hem Mehmetçiğimizin hem de polislerimiz tarafından kullanılması bizim için büyük bir kıvanç kaynağı olur.\"

\'BİZ TÜFEĞİMİZE GÜVENİYORUZ\'

Ürettikleri piyade tüfeğinin kullanılması için Emniyet Müdürlüğü\'nün ihalesine de katıldıkları kaydeden Alemdaroğlu şöyle dedi:

\"Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekât için bu günlerde yapılan piyade tüfeği ihalesine başvurduk. İhaleye 4 Türk şirketi katılıyor, biz de ZPT 556 modelimizle bu ihalede yer alıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekâtı ilk kez yerli bir piyade tüfeği için ihale açtı ve 7 bin adet tüfek alacaklar. Burada silahlar çok zorlu testlerden geçecek. Biz tüfeğimize güveniyoruz. Bu ihaleyi bizim tüfeğimiz kazanırsa bizim yerli piyade tüfeğimiz ZPT 556\'yı ilk Polis Özel Harekâtımız kullanmış olacak.\"

NATO STANDARTLARINDA ÜRETİM

Doğu Karadeniz Silah Projesi kapsamında 1993 yılında Arsin Organize Sanayi Bölgesi\'nde, 11 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TİSAŞ, NATO standartlarında silah üretimi yapıyor. Teknolojik altyapı ile donatılmış tesislerde, soğuk dövme teknolojisi de kullanarak kendi namlusunu üretebilme kabiliyetine sahip olan firmalar arasında da yer alan TİSAŞ, bünyesinde 30 farklı silah modeliyle yılda 45 bin adet üretim de yapabiliyor.



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