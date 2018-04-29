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BBC Türkçe

Trabzon'da uçak pistten çıkıp yamaca saplandı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. Uçak toprağa saplandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcu uçağı için başlatılan kurtarma çalışm

29 Nisan 2018 20:30

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi.

Olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, uçağın alev alma ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı.

Uçağın pistin alt kısmındaki dik yamaçta denize yaklaşık 25 metrelik mesafe kala durduğu görüldü.

Uçağın bulunduğu toprak zeminde etkili olan yağış sonrası kayma ihtimaline karşın alınan önlemler artırıldı. İş makinelerinin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, kaza kırım ekipleri de olaya ilişkin incelemelerde bulundu.

Bu arada uçuşa kapatılan havalimanı sabah saat 09.00'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı.

Trabzon-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak Trabzon Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın sabah saat 06.00'da yapması gereken sefer bu uçuşla 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşmiş oldu.

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