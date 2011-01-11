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TRABZON'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ TRABZON (A.A)

11 Ocak 2011 09:27

-TRABZON'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ TRABZON (A.A) - 11.01.2011 - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinden Vakfıkebir yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 MEA 78 plakalı otomobil, eski Devlet Karayolunun Kirazlık Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunanlardan Özlem Akagündüz (19), Ümitcan Akagündüz (14) ile Abdülkadir Bostan (19) olay yerinde hayatını kaybetti.  Ağır yaralanan Fatih Kasım Fırtına, Uğur Kasım, Fatma Yıldırım ve Şamil Kurt, ambulanslarla Trabzon'daki hastanelere sevk edildi. Cesetler Otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.  Kaza yerinde yapılan ilk incelemede, aracın 20 metreyi aşkın frenin ardından yol kenarındaki yükseltiye çarparak takla attığı anlaşıldı. Kazanın nedeni ve sürücünün kimliğine ilişkin çalışma sürdürülüyor.

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