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Trabzon'da tarihi kule projesi tartışması (2)

CHP TRABZON İL ÖRGÜTÜNDEN PROJEYE TEPKİ CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve partililer, 'Cephanelik' diye bilinen tarihi kulenin imara açılarak çevresinde yeşil çatı sistemiyle yapılacak olan projeye tepki gösterdi

26 Ocak 2018 19:57

CHP TRABZON İL ÖRGÜTÜNDEN PROJEYE TEPKİ
CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve partililer, \'Cephanelik\' diye bilinen tarihi kulenin imara açılarak çevresinde yeşil çatı sistemiyle yapılacak olan projeye tepki gösterdi. Yapılan projenin inşaat alanında giden İl Başkanı Güzide Uzun, projeyle Trabzon’un tarihi ruhunun yok edildiğini söyledi. Tarihi değerlere ihanet edildiğini öne süren Uzun şöyle konuştu:
\"Bugün dünya mirası denebilecek dokuya sahip olan Trabzon’u medeniyete sırtını dönerek yöneten AKP’nin Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri, bu tarihi dokuyu yaptıkları imar değişikleri ve verdikleri yapı ruhsatıyla katletmektedir. Tüm bu yapılanların hukuki altyapısı usul ve yasalara uydurulmuş olarak yapılmış olsa da ahlaki ve vicdani olarak Trabzon kamuoyunu yaralamıştır. Yapılan bu tarih katliamlarından bir an önce vazgeçilerek eski haline döndürülmesi, gelecek nesillere olan borcumuzdur. Projeyi süsleyerek ve kamuflaj yaparak tarihi mirasımız ile alay edilmektedir. Her zaman öncelik rant olmamalıdır. Ortahisar ve Büyükşehir belediyelerini uyarıyoruz. Çamburnu ve Boztepe’deki otel inşaatlarında olduğu gibi, burada da şehrimize ve tarihi değerlerimize adeta ihanet edilmektedir”
Başkan Uzun, Ortahisar ve Büyükşehir belediyelerine dilekçe vererek bahse konu projeye itiraz edeceklerini de kaydetti.

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