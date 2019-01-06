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Trabzon'da Sis Dağı'nda Sarıkamış şehitleri anıldı

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- SARIKAMIŞ Harekatı sırasında donarak şehit olan 60 bin Mehmetçik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı

06 Ocak 2019 16:11

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- SARIKAMIŞ Harekatı sırasında donarak şehit olan 60 bin Mehmetçik, Trabzon\'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası\'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Sarıkamış Harekâtı’nın 104\'üncü yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası\'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Şıhkıran mevkiinden başlayan yürüyüşe, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İlçe Kaymakamı Murat Beşikçi, İl Müftüsü Osman Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı. 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonunda, Hanyanı mevkiinde ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kuran-ı Kerim’i dinleyip, dua etti.

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