Trabzon'da silahlı kutlama

Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da AK Partililer cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü. Kent merkezinde kutlama alanında şüpheli çanta paniğe neden olurken, Araklı ilçesinde de vatandaşlar ilçe merkezinde ve araçlarıyla oluşturdukları konvoydan silahlarıyla havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Kentte, kesin olmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın aldığı yüzde 70\'in üzerindeki oy ve milletvekili seçiminde alınan yüzde 58\'i aşan oy oranı AK Partileler tarafından coşkuyla kutlandı. Atatürk Alanı’ndaki AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, meşaleler yakıp, sloganlar attı. Bu sırada İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı binasının, AK Parti İl Başkanlığı binasına yakın yerde oluşu nedeniyle iki parti mensupları arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. Gerginliğin sürmesi üzerine AK Partili yetkililer alandaki otobüse ait hoparlörlerden uyarılarda bulunarak kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Çok sayıda polis ekibinin de takviye olarak sevk edildiği bölgede gerginlik büyümeden önlendi. Kalabalık daha sonra kutlamalarını alanda sürdürdü.

BİR YERDE PANİK, BİR YERDE KUTLAMA

Bu arada kutlamaların yaşandığı Atatürk Alanı Meydan Parkı’nda şüpheli bir çantanın bomba olabileceği şüphesiyle polis ekipleri harekete geçti. Kutlamaların sürdüğü alanda paniğe neden olan çantanın çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyip alana kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanlarınca incelenen şüpheli çanta boş çıktı. Şüpheli çantanın boş çıkması üzerine ekipler güvenlik şeritlerini kaldırarak alanı yaya trafiğine açtı. Yaya trafiğine açılan alana kurulan platform önüne gelen kalabalık kemençe eşliğinde horon oynayarak kutlamalarına devam etti.

ARAKLI DA SİLAHLI KUTLAMA

Öte yandan resmileşmeyen sonuçlar, ilçelerde de kutlanmaya başlandı. AK Parti Araklı ilçe binası önünde toplanan yüzlerce vatandaş, sonuçları coşkuyla kutladı. AK Parti ve Türk bayrakları sallayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde sloganlara atan kalabalıktan bazıları ve ilçedeki sahil yolunda oluşturulan araç konvoyundaki vatandaşlar da silahlarıyla havaya ateş ederek kutlamalara eşlik etmesi dikkat çekti.

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