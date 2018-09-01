Trabzon'da sel ve heyelan; yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı (2)

İLÇEDE SULARIN TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon’da akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanağın Of ilçesinde sel ve heyelana neden olmasıyla, ilçede bazı evlerin giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlatıldı. İlçede evlerini su basan vatandaşlar da suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı apartman sakinleri de evlerinin girişine koydukları kum torbalarıyla set oluşturup su baskınlarına karşın önlem aldı.

TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 20 iş makinesi ve 20 vidanjörün sevk edildiği ilçede, evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için başlattığı çalışmalar gece boyu sürdü. İlçede yağışın etkili olmasıyla, tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Yaklaşık 3 saattir elektrik kesintisinin yaşandığı ilçeye çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve AFAD ekibi de sevk edildi. Ekipler, olası bir ihbara karşın ilçede hazır bekletilirken, etkisini kaybeden yağışın Doğu ilçelerine doğru kayabileceğini belirtti.

\'ŞU AN YAĞIŞ YOK, YENİ YAĞIŞ DA BEKLENMİYOR\'

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, can kaybı olmadığı selin ardından, ilçede yeni bir yağış beklenmediğini bildirdi. Sarıalioğlu, \"Çok ciddi bir yağış oldu. Şu anda bütün ekiplerimizle sahadayız. Yağmur Rize\'den sonra en çok bizim bölgemize yağmakta. Aslında biz bu durumlara alışkınız. Ama tedbiri elimizden bırakmıyoruz. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı ilçeye elektrik verilemiyor. Önümüzdeki saatlerde elektrik yeniden verilebilir. Evleri su bastı. Su tahliyesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Şu an yağış yok, yeni bir yağış da beklenmiyor. Ama her ne olursa olsun tedbirli olmamız gerekir\" dedi.

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA)

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