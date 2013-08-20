T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Trabzon'da sel: 2 kişi kayıp

Trabzon'un Yomra ilçesinde dün gün boyu etkili olan yağmur İkisu Deresi'ni taşırdı

20 Ağustos 2013 11:09

Trabzon sele teslim. Yomra ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle taşan dere heyelana yol açtı. 2 kişiden haber alınamıyor.
 
Taşkın nedeniyle heyelan oluşurken, Yomra - Özdil yolu ulaşıma kapandı.

Gelin ve kaynana oldukları belirlenen Memnune Ateş ve Şakire Ateş selde kayboldu. Ekipler heyelan tehlikesine karşın arama çalışmaları için sabaha kadar bekledi.

Ayrıca yollarda mahsur kalan 100 araç iş makineleriyle kurtarıldı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da, köylerde mahsur kalan yaklaşık 500 kişinin kurtarıldığını duyurdu.


Belediye Başkanı konuştu


Açıklamalarda bulunan Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, öğlen saatlerinden sonra Yomra ilçesinin Özdil ve Oymalıtepe beldelerinin bulunduğu vadide baskın şeklinde yağış meydana geldiğini belirterek, "Yağış ilçenin Kaşüstü beldesi ile Arsin ilçesinin Çardaklı köyü ve Araklı ilçesinin bazı kesimlerinde de etkili oldu. Yağış dolayısıyla en büyük felaket ise Yomra Vadisi'nde gerçekleşti" dedi.

Yomra-Özdil karayolunun heyelan sonucu üç noktadan ulaşıma kapandığını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Yapılan inceleme ve araştırmalarımız sonucu, şu an için maalesef Taşdelen köyünde iki kayıp vatandaşımız var. Onları arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Sel sularına kapılmış olmaları ihtimali üzerinde duruyoruz" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

trabzonselyomrakayıpkadınyağmur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24