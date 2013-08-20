Trabzon'da sel: 2 kişi kayıp

Trabzon sele teslim. Yomra ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle taşan dere heyelana yol açtı. 2 kişiden haber alınamıyor.



Taşkın nedeniyle heyelan oluşurken, Yomra - Özdil yolu ulaşıma kapandı.

Gelin ve kaynana oldukları belirlenen Memnune Ateş ve Şakire Ateş selde kayboldu. Ekipler heyelan tehlikesine karşın arama çalışmaları için sabaha kadar bekledi.

Ayrıca yollarda mahsur kalan 100 araç iş makineleriyle kurtarıldı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da, köylerde mahsur kalan yaklaşık 500 kişinin kurtarıldığını duyurdu.



Belediye Başkanı konuştu



Açıklamalarda bulunan Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, öğlen saatlerinden sonra Yomra ilçesinin Özdil ve Oymalıtepe beldelerinin bulunduğu vadide baskın şeklinde yağış meydana geldiğini belirterek, "Yağış ilçenin Kaşüstü beldesi ile Arsin ilçesinin Çardaklı köyü ve Araklı ilçesinin bazı kesimlerinde de etkili oldu. Yağış dolayısıyla en büyük felaket ise Yomra Vadisi'nde gerçekleşti" dedi.

Yomra-Özdil karayolunun heyelan sonucu üç noktadan ulaşıma kapandığını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Yapılan inceleme ve araştırmalarımız sonucu, şu an için maalesef Taşdelen köyünde iki kayıp vatandaşımız var. Onları arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Sel sularına kapılmış olmaları ihtimali üzerinde duruyoruz" ifadesini kullandı.