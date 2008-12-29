Trabzon'da şaşırtan kene vakası

Trabzon'da, kene tarafından ısırılan bir kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'na (KKKA) yakalandı.



Trabzon merkezde oturan H.Ö. (62),arkadaşlarıyla ortak aldığı büyükbaş bir hayvanı, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 8 Aralık'ta kestikten sonra, evine döndü.



Evinde boynuna kene yapıştığını fark eden H.Ö, boynundan çıkardığı keneyi de yanına alarak bir sağlık ocağına başvurdu. Sağlık ocağında yapılan ilk müdahalenin ardından H.Ö, ateş ve bulantı gibi belirtiler olması halinde en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği anlatılarak evine gönderildi.



Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde fenalaşan H.Ö, yakınları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisine getirildi.



Şokta olduğu belirtilen hastanın KKKA hastalığına yakalanmış olabileceğini değerlendiren acil servisteki doktorlar, H.Ö'yü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisine kaldırdı. Yapılan tahlillerde KKKA Hastalığı teşhisi konulan H.Ö, burada yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.



KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, kenelerin sıcak yerlerde yaşadıklarını, kışın ise toprak altına girdiklerini belirtti.



Kene ısırması vakalarının her yıl mayıs ayında başladığını, ekim ayı başlamadan sona erdiğini anlatan Köksal, "Bu nedenle bu vaka, Türkiye'de kışın meydana gelen ilk kene ısırması vakasıdır" dedi.



H.Ö'nün, hastanelerine getirildiğinde durumunun ağır olduğunu ifade eden Köksal, "Diş etlerinde kanama vardı, kan değerleri düşüktü ve şoktaydı. Bu mevsimde KKKA hastalığı olabileceğini düşünmek zordur. Acil servisteki asistanlarımız, kış olmasına rağmen hastadaki bulguların KKKA olabileceğini düşündüler. KKKA hastalığının tedavisinde erken teşhis çok önemli. Hastamıza zamanında ve doğru müdahalede bulunarak sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.



Köksal, H.Ö'nün kestirdiği kurbanın, muhtemelen doğudaki bir ilden geldiğini belirterek, "Bu vaka gösteriyor ki kış aylarında da kene tehdidi olacak. Büyükbaş hayvanların bakıldığı ahırlar yerleşim yerine çok yakınsa ve ortam sıcaksa kene aktif hale geçebiliyor. Bu nedenle vatandaşlar çok dikkatli olmalı. Kene ısırması durumunda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor" dedi.

