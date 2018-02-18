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Sağlık

Trabzon'da şarbon şüphesi

Trabzon'da şarbon taşıtan bir hayvanla temasta bulunan 6 kişi hastaneye müracaat etti

18 Şubat 2018 04:01

Trabzon'un Akçaabat ilçesine, telef olan ve şarbon bakterisi taşıdığı anlaşılan bir büyükbaş hayvan ile teması bulunan 6 kişi tedbir amacıyla hastaneye müracaat etti.

İlçenin Adacık Mahallesi'nde yaşayan Güngör Çolak'a ait ahırda bir büyükbaş hayvanın telef olması üzerine Akçaabat Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Telef olan hayvandan alınan kan örnekleri inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderildi, hayvan özel malzemelerle kaplanarak toprağa gömüldü.

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunda söz konusu büyükbaş hayvanın şarbon bakterisi taşıdığı belirlendi.

Bu tespit üzerine hayvan ile teması bulunan 6 kişi kontrol amaçlı çeşitli hastanelere başvurdu. Ayrıca mahalle genelinde dezenfeksiyon ve hayvanları aşılama çalışmasının da başlatıldığı öğrenildi.

İlçenin Ağaçlı Mahallesi'nde bir hafta önce yaşanan bir başka olayda ise Fatma Çakır (39) hayatını kaybetmişti. Çakır'dan alınan numunelerde şarbondan şüphelenilerek köyde incelemeler başlatılmıştı.

 

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