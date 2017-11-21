Trabzon'da 'sahte diplomalı öğretmen' beraat etti (2)

KARAR TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Trabzon’da sahte diplomayla 19 yıl öğretmenlik yaptığı öne sürülen ve 2005’te \'yılın öğretmeni\' seçilen 45 yaşındaki Rukiye G.S. hakkında, \'resmi belgede sahtecilik\' ve \'nitelikli dolandırıcılık\' iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı mahkemece hakkında beraat kararı verilmesi kentte tartışmalara neden oldu. Hukukçular böyle bir kararın ancak yargılama sürecinde mahkeme heyetinde sanık öğretmenin 19 yıl boyunca görevini layıkıyla yaptığı yönünde kanaat oluşması üzerine alınabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bunda sanığın görevi sürecinde yılın öğretmeni seçilmesinin de etkisinin olabileceği görüşü ortaya atıldı.

MİLLİ EĞİTİM AVUKATI: KARARLA ŞOK OLDUK

Karala ilgili Trabzon Milli Müdürlüğü avukatlarından Elif Sağlam, açıklamalarda bulundu. Mahkemenin kararına saygılı olduklarını, ancak beraat kararının kendilerinde şok etkisi yarattığını ifade eden Sağlam, “Mahkemenin kanaatini ne yönde kullandığını biz de anlayamadık. Sanık zaten öğretmenlik diplomasının gerçek olmadığını soruşturma safhasında itiraf etmişti. Yargılamada 2 ayrı suçlamadan beraatı yönünde karar çıktı. Bununla birlikte öğretmenlik görevi boyunca yaptığı hizmete karşılık aldığı maaş ve diğer hakları olan yaklaşık 330 bin liralı verdiği hizmete sayılmış oldu. Bundan sonra öğretmenliğe dönmesi söz konusu değil. Bu karara Yargıtay nezdinde itirazda bulunacağız. Kararında bozulmasını bekliyoruz” dedi.

SANIK AVUKATI: ÖĞRETMENLİĞE GERİ DÖNEMEYECEK

Sanık avukatı Ali Sürmen de belgeler fotokopi ve içerik olarak ilgili üniversitenin kayıtları ile uyumsuz olduğunu belirterek, “Milli Eğitim çalışanlarının dikkatsizliğinden göreve başlamış ve 19 yıl boyunca bu görevi sürdürmüş. Dolayısıyla diploması yoktur ve öğretmenliğe geri dönemeyecektir. Üzerine atılı suçlardan mahkeme kanaatini beraat yönünde kullanmıştır” ifadelerini kullandı.